Цыденов и Шойгу обсудили несколько вопросов
30 ноября в Москве состоялась рабочая встреча министра обороны России Сергея Шойгу и главы Бурятии Алексея Цыденова.
Одной из главных тем обсуждения стало изготовление и поставка вертолётов АО «Улан-Удэнский авиационный завод» для минобороны РФ.
- Также стороны обсудили варианты патриотической и допризывной подготовки молодежи. В частности, обсуждалась возможность создания на базе ВСГУТУ центра подготовки, где смогут заниматься не только студенты этого университета, но и других ВУЗов, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
В правительстве республики уточнили, что глава Бурятии и министр обороны также подняли вопросы, касающиеся ремонта и текущего содержания коммунальной инфраструктуры посёлка Звёздный.
Министр обороны и глава Бурятии обсудили сотрудничество
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