Министр обороны и глава Бурятии обсудили сотрудничество

Власть, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Цыденов и Шойгу обсудили несколько вопросов



30 ноября в Москве состоялась рабочая встреча министра обороны России Сергея Шойгу и главы Бурятии Алексея Цыденова.



Одной из главных тем обсуждения стало изготовление и поставка вертолётов АО «Улан-Удэнский авиационный завод» для минобороны РФ.



- Также стороны обсудили варианты патриотической и допризывной подготовки молодежи. В частности, обсуждалась возможность создания на базе ВСГУТУ центра подготовки, где смогут заниматься не только студенты этого университета, но и других ВУЗов, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



В правительстве республики уточнили, что глава Бурятии и министр обороны также подняли вопросы, касающиеся ремонта и текущего содержания коммунальной инфраструктуры посёлка Звёздный.

