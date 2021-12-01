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Министр обороны и глава Бурятии обсудили сотрудничество

Министр обороны и глава Бурятии обсудили сотрудничество
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Цыденов и Шойгу обсудили несколько вопросов

30 ноября в Москве состоялась рабочая встреча министра обороны России Сергея Шойгу и главы Бурятии Алексея Цыденова.

Одной из главных тем обсуждения стало изготовление и поставка вертолётов АО «Улан-Удэнский авиационный завод» для минобороны РФ.

- Также стороны обсудили варианты патриотической и допризывной подготовки молодежи. В частности, обсуждалась возможность создания на базе ВСГУТУ центра подготовки, где смогут заниматься не только студенты этого университета, но и других ВУЗов, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

В правительстве республики уточнили, что глава Бурятии и министр обороны также подняли вопросы, касающиеся ремонта и текущего содержания коммунальной инфраструктуры посёлка Звёздный.
минобороны глава Бурятии Алексей Цыденов

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