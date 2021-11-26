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Горсовет просит дать шанс улан-удэнцам «исправить ошибки»

Горсовет просит дать шанс улан-удэнцам «исправить ошибки»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Депутаты рекомендуют не раздавать сразу штрафы нерадивым землепользователям

Вопрос о земельном контроле рассмотрели 26 ноября на заседании комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета депутатов.

Сейчас имеется ряд сложностей. Так, некоторые юрлица в течение нескольких лет брали в аренду или покупали землю, а затем бросали её, и теперь она никак не используется. Жители частных домов частенько самовольно расширяют свои участки на несколько метров.

В итоге городские службы наталкиваются на препятствия при проведении инфраструктуры, например, если на земле оказывается забор или пристрой к частному дому.

- Когда мы собираемся делать инфраструктуру, то выясняется, что где-то не можем провести свет, например, - пояснил председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев.

Председатель комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации города Дарима Дондукова сообщил, что комплексные проверки проведены в четырёх микрорайонах и двух СНТ. За 11 месяцев 2021 года отдел земельного контроля выявил свыше 400 нарушений норм земельного законодательства. Штрафов начислено на сумму более 715 тысяч рублей, из них было оплачено 335 тысяч.

Отметим, в федеральном законе прописано, что за самовольное присвоение земли должен быть штраф в размере 5 тысяч рублей на физлица и 20 – на должностные лица. Также есть бо́льшие штрафы за нецелевое использование участка и нерегистрацию прав владения в Росреестре.

На заседании городского совета депутатов внесли предложения сначала предупреждать людей. Но если владельцы фирм или простые граждане не сделают границы своих территорий, какими они должны быть - штрафовать.

- У каждого человека должна быть возможность исправить ошибки. Которые даже не они могли сделать, а например, у простых людей, когда-то давно их родители, бабушки, дедушки. Ставили заборы и как-то расширяли участок, может даже случайно. Поэтому мы рекомендовали, что бы были внесены изменения в этот закон. Переговорили с контрольными органами, чтобы всё-таки пойти на встречу с жителями, - отметил Чимит Бальжинимаев.

Дарима Дондукова пообещала учесть все высказанные пожелания, чтобы добросовестным жителям Улан-Удэ было проще.


ГорсоветУУ земельные участки

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