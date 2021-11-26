Путин призвал подумать над вакциной для детей с двух лет

«Всё должно быть добровольно», - подчеркнул президент



Президент Владимир Путин призвал подумать о создании вакцины от коронавируса для детей младшего возраста. Об этом он сказал 24 ноября на совещании с членами правительства.



Путин обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, спросив, разрабатывают ли в других странах вакцины для детей от двух лет. Получив положительный ответ, президент заявил: «Нам тоже надо подумать над этим. Но это всё должно быть добровольным».



-У нас медицинскую помощь одновременно получают 30 тысяч детей и, конечно, для нас чрезвычайно важно, чтобы эта помощь была оказана своевременно. Если родители добровольно принимают решения о необходимости прививки для ребёнка, то такая возможность должна быть, - заявила Татьяна Голикова



Президент добавил, что некоторое время назад спрашивал у главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что лучше – переболеть или вакцинироваться. По его словам, Попова сказала, что лучший вариант — прививка, «потому что последствия болезни пока труднопредсказуемы».



Недавно была зарегистрирована вакцина для подростков «Спутник М». По словам Голиковой, в гражданский оборот она поступит в конце декабря.

