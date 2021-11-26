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Глава Бурятии выразил соболезнования в связи с трагедией на Кузбассе

Глава Бурятии выразил соболезнования в связи с трагедией на Кузбассе
Власть,  Фото:pixabay.com
На шахте в Кемеровской области погибли 52 человека

Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования родным шахтёров, погибших на шахте «Листвяжная» в Белове в Кемеровской области. Сообщение глава оставил на своей странице в Instagram сегодня, 26 ноября.

- Трагедия в Кузбассе на шахте «Листвяжная», погибли 52 человека. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Люди, берегите себя! Пока мы живы, всё поправимо, - написал Алексей Цыденов.

В комментариях соболезнования в связи с трагедией оставляют подписчики главы. «Сил близким», «Столько погибших и пострадавших… Трагедия всей страны», «Работодатели, берегите сотрудников, людей берегите, цените хоть немного и охрану труда не нарушайте. Столько семей без кормильцев осталось», - пишут жители Бурятии.

Авария на шахте произошла ранним утром 25 ноября. Из-за взрыва в вентиляционном штреке в шахте началось задымление на глубине 250 метров. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин предположил, что в «Листвяжной» взорвался метан, сообщает «Газета.Ру».

На момент взрыва под землей находились 285 человек, наружу смогли выбраться 239 шахтёров. Из них, как сообщил губернатор региона Сергей Цивилев, за медицинской помощью обратились 49 пострадавших.

В шахте оставались 46 человек. До вечера 25 ноября было известно о гибели 11 из них, остальные 35 числились пропавшими без вести.

МЧС отправило под землю поисковые отряды. Врио главы МЧС Александр Чуприян пояснял, что спасателям нужно пройти 7–8 км по задымлённой зоне, чтобы проверить всю разветвлённую сеть выработок. Через некоторое время один из отрядов перестал выходить на связь.

Позже стало известно, что в результате аварии на шахте погибли 52 человека, об этом сообщил ТАСС. То есть погибли все пропавшие, включая спасателей.

По числу жертв это крупнейшее ЧС на российских шахтах за последние 11 лет — со взрывов на шахте «Распадская» в Кузбассе в мае 2010 года. Тогда погиб 91 человек.

В Кузбассе объявлен трёхдневный траур с 26 по 28 ноября.
глава Бурятии Алексей Цыденов соболезнование

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