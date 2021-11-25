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Председатель горсовета Улан-Удэ: «Поднимать тариф на проезд на 2 рубля не согласны»

Председатель горсовета Улан-Удэ: «Поднимать тариф на проезд на 2 рубля не согласны»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В городе планируют ввести льготные проездные для школьников и пенсионеров

В Улан-Удэ продолжается обсуждение по грядущему повышению тарифов на проезд в общественном транспорте. Вопрос рассматривали сегодня на заседании
комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета депутатов Улан-Удэ. Как уже озвучивалось, стоимость проезда в автобусах планируют поднять до 25 рублей вместо нынешних 24, а трамваях сразу на два рубля – до 20 вместо 18.

Сегодня на заседании перевозчики назвали уже новую цифру: экономически обоснованной они считают сумму в 26 рублей.

Председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев ответил, что повысить стоимость проезда сразу на два рубля депутаты не согласятся.

Также сегодня озвучили причины повышения тарифов на проезд. Это рост цен на бензин (на 8%) и на дизельное топливо (на 7,2%), на смазочные материалы, а также увеличение МРОТ и, самое главное, массовый отток водителей. Многие из тех, кто долгое время работал на маршрутах, увольняются и уходят, к примеру, в грузовые перевозки.

В свою очередь, депутаты горсовета указали перевозчикам на необходимость чистых и тёплых салонов и соблюдения графика в случае принятия нового тарифа.

Вместе с увеличением стоимости проезда в Улан-Удэ внедрят льготные проездные для школьников и пенсионеров. Касаться они будут муниципального транспорта.

-Это действительно историческое событие – возобновление льготных перевозок для отдельных категорий пассажиров. До сих пор у нас действовал тариф для школьников со скидкой 50% на 60 поездок. Сейчас планируется ввод аналогичных проездных для пенсионеров, только на не 60 поездок, а на 50, - пояснил депутат Сергей Бурдиков.

Расчёты пока продолжаются.

Вопрос тарифов на проезд будет вынесен на декабрьскую сессию горсовета. Для его утверждения должны дать согласие большинство депутатов.


ГорсоветУУ общественный транспорт

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