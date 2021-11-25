Указ о награждении подписал президент страны
Указом президента России заместитель Генерального прокурора России – главный военный прокурор Валерий Петров награждён Орденом Александра Невского. Документ Владимир Путин подписал накануне, 24 ноября, его опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Орден Александра Невского – единственная награда, существовавшая в наградных системах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Им награждаются граждане РФ, замещающие должности госслужбы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги. Кроме того, награда вручается за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.
Валерий Петров в органах прокуратуры Бурятии трудился с 1983 года. С 2006 по 2017 годы занимал пост прокурора Бурятии. С 2017-го он заместитель Генпрокурора России – главный военный прокурор.
Экс-прокурора Бурятии наградили Орденом Александра Невского
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