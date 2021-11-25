Принят во втором чтении проект бюджета Пенсионного фонда России на 2022-2024 годы
В Госдуме рост пенсий связывают с экономией средств на строительстве зданий фонда, дополнительные средства обещают отправить на выплаты пенсий, сообщает «Российская газета».
По заявлению члена комитета по бюджету и налогам, депутата фракции «Единая Россия» Айрата Фаррахова, поправки ко второму чтению проекта бюджета ПФР предполагают уменьшение бюджетных ассигнований на капитальные вложения фонда в 2022 году на 250 млн рублей, в 2023 - на 587 млн рублей и в 2024 году - на 687 млн рублей.
В следующем году депутаты предлагают дополнительно направить более 250 млн. рублей на выплаты страховых пенсий ввиду сокращения средств на капитальное строительство зданий ПФР.
Среднегодовой размер страховой пенсии составит в 2022 году - 17,115 тыс. рублей, в 2023 году - 17,893 тыс. рублей, в 2024 году - 18,733 тыс. рублей.
Российские парламентарии обещают рост пенсий в 2022 году
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