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В Иркутской области депутат отделался штрафом за нападение на полицейских

В Иркутской области депутат отделался штрафом за нападение на полицейских
Власть, 
Пьяный депутат устроил «представление» в отделе полиции

В Иркутской области суд признал депутата думы Киренского района виновным в применении насилия в отношении двоих полицейских.

Инцидент произошёл в конце февраля. Депутат находился в здании местной администрации в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим его доставили в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении.

- Будучи недовольным законными действиями полицейских, нанёс сотрудникам телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Иркутской области.

Видео с пьяным депутатом, который сопротивлялся полицейским в отделе, попало в Сеть. Он громко кричал, оскорблял полицейских, когда они пытались поместить его в камеру. А когда его же всё-таки закрыли, агрессивно требовал от полицейского: «Иди сюда».

На задержанного возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Приговором суда ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.
депутаты насилие в отношении представителя власти

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