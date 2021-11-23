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Продукты с истекающим сроком годности предложили раздавать бедным

Продукты с истекающим сроком годности предложили раздавать бедным
Власть,  Фото:pixabay.com
Разработан законопроект, который предоставит бизнесу выбор между утилизацией товаров и передачей их нуждающимся

Партия «Единая Россия» разработала законопроект о фудшеринге. Он предоставит бизнесу равный выбор между утилизацией товаров с истекающим сроком годности и передачей их нуждающимся людям. Для этого необходимо внести изменения в Налоговой кодекс, сообщается на сайте партии.

- Сегодня, когда у ритейла остаются продукты питания, предметы первой необходимости, товары, срок годности которых ещё не истек. Он выбирает между тем, чтобы утилизировать их или передать в благотворительный фонд. Налоговое законодательство не позволяет производителям передавать эти товары в адрес тех организаций, которые готовы их принять, или раздать людям, потому что выгоднее их утилизировать – таким образом компании могут компенсировать налог НДС – от 10% до 20%, - сообщил председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев.

По словам парламентария, объём пищевых продуктов, идущих на утилизацию в России составляет не менее 17 млн. тонн, что обходится примерно в 1,5 трлн. рублей.

Замдиректора департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций министерства экономического развития Елена Иваницкая отметила, что её ведомство заинтересовано в развитии данной инициативы, в том числе, ввиду её экологической направленности. Ее реализация поможет сокращению количества отходов на свалках.

Фудшеринг - это практика распределения продуктов питания, как правило с истекающим (не истёкшим) сроком годности, между членами сообщества с помощью специальных организаций или онлайн-платформ.


продукты питания

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