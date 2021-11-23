Разработан законопроект, который предоставит бизнесу выбор между утилизацией товаров и передачей их нуждающимся
Партия «Единая Россия» разработала законопроект о фудшеринге. Он предоставит бизнесу равный выбор между утилизацией товаров с истекающим сроком годности и передачей их нуждающимся людям. Для этого необходимо внести изменения в Налоговой кодекс, сообщается на сайте партии.
- Сегодня, когда у ритейла остаются продукты питания, предметы первой необходимости, товары, срок годности которых ещё не истек. Он выбирает между тем, чтобы утилизировать их или передать в благотворительный фонд. Налоговое законодательство не позволяет производителям передавать эти товары в адрес тех организаций, которые готовы их принять, или раздать людям, потому что выгоднее их утилизировать – таким образом компании могут компенсировать налог НДС – от 10% до 20%, - сообщил председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев.
По словам парламентария, объём пищевых продуктов, идущих на утилизацию в России составляет не менее 17 млн. тонн, что обходится примерно в 1,5 трлн. рублей.
Замдиректора департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций министерства экономического развития Елена Иваницкая отметила, что её ведомство заинтересовано в развитии данной инициативы, в том числе, ввиду её экологической направленности. Ее реализация поможет сокращению количества отходов на свалках.
Фудшеринг - это практика распределения продуктов питания, как правило с истекающим (не истёкшим) сроком годности, между членами сообщества с помощью специальных организаций или онлайн-платформ.
Продукты с истекающим сроком годности предложили раздавать бедным
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 23.11.2021
Разработан законопроект, который предоставит бизнесу выбор между утилизацией товаров и передачей их нуждающимся
Власть, 22.11.2021
Бурятия оказалась в числе регионов с масштабной незаконной ловлей рыбы
Улан-удэнская кофейня открыто заявила об обслуживании посетителей без QR-кодов
Ситуацию с выплатами бывшему министру образования объяснил глава минфина
Счётной палате понадобилось больше главных инспекторов
Заместители главы района получали самые разные специальности – от юриста до учителя бурятского языка
В докладах обнаружилось немало бюджетных разногласий
С призывом выступили оппозиционные фракции Народного Хурала
Депутатское кресло освободилось этой осенью
Люди вынуждены жить в аварийном жилье
Власть, 17.11.2021
Неожиданностей на конкурсном отборе главы Еравнинского района не произошло
Власть, 17.11.2021
В Москве проходит ежегодная «Транспортная неделя»
Подготовка к зиме в этом году шла в рабочем режиме
Бурятские министры будут отчитываться еженедельно
Мероприятие состоится днём в рабочее время