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Генпрокуратура потребовала усилить борьбу с браконьерством на Байкале

Генпрокуратура потребовала усилить борьбу с браконьерством на Байкале
Власть,  Фото:МВД по Бурятии
Бурятия оказалась в числе регионов с масштабной незаконной ловлей рыбы

Состояние законности в рыбопромышленном комплексе Дальнего Востока сегодня обсудили Генпрокуратура России, представители федеральных ведомств, правоохранительных органов и бизнес сообщества. Заседание провёл заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

Открывая заседание, Дмитрий Демешин подчеркнул значимость рыбной отрасли Дальнего Востока для государства. В ДФО ежегодно добывается 65 % от общероссийского объёма вылова, производится более 60 % рыбной продукции. Однако состояние законности в этой сфере не отвечает в полной мере требованиям закона и ожиданиям граждан, заявил Демешин.

- Распространённость нарушений в первую очередь, обусловлена недостатками в работе уполномоченных органов. На состоянии законности негативно сказываются недостатки нормативного регулирования, связанные с отсутствием порядка учёта лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, а также несовершенством порядка распределения водных биоресурсов для традиционного рыболовства, - говорится в сообщении управления Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Итоги проверок территориальных управлений Росрыболовства показывают, что по-прежнему не в полной мере отвечает требованиям закона контрольно-разрешительная деятельность. Вне поля зрения остаются вопросы соблюдения в ходе промысла экологических требований, несвоевременного проведения восстановительных мероприятий. Не сопоставляются данные отчётности о вылове с объёмами производства и реализации выпущенной продукции, её дальнейшего передвижения по территории России и через таможенную границу.

Замгенпрокурора России отметил, что наибольшая криминальная активность зафиксирована в Сахалинской области (38 % от всех деяний в округе) и Камчатском крае (25 %). Всего в ДФО пресечено свыше 800 преступлений, связанных с незаконной добычей водных биоресурсов.

Примером масштабности, повсеместности и организованном характере преступной деятельности были названы несколько регионов. В их числе оказалась и Бурятия, где изъяли около двух тонн запрещённого к вылову байкальского омуля.

- Результативность работы правоохранительных органов по установлению коррупционных и организованных преступных проявлений несоразмерна объёму теневого рынка и причиняемому ущербу. Дмитрий Демешин указал, что только объединение усилий всех заинтересованных органов и ведомств, целенаправленное и последовательное решение общих для всего Дальнего Востока, а также специфичных для каждого из регионов вопросов может дать полноценные результаты. В связи с чем он потребовал от прокуроров обеспечить координацию действий всех уполномоченных органов по проведению целевых мероприятий, с постановкой конкретных задач, - сообщили в Генпрокуратуре РФ по ДФ.

Дмитрий Демешин поставил правоохранительным органам дальневосточных регионов задачу «сосредоточить усилия на выявлении и пресечении организованных форм преступности, ликвидации каналов реализации незаконно добытых водных биоресурсов».
браконьерство омуль

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