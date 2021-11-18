Депутаты Улан-Удэ обсудили бюджетные ассигнования на следующий год

В докладах обнаружилось немало бюджетных разногласий



Сегодня в Улан-Удэнском горсовете прошло очередное заседание комитета по социальной политике. Депутаты рассмотрели бюджетные ассигнования по отраслям: «Социальная и молодёжная политика», «Образование», «Культура», «Физическая культура и спорт» на 2022 год.



Перед депутатами выступили председатели профильных комитетов администрации Улан-Удэ. Во время докладов «всплыло» немало бюджетных разногласий комитетов с комитетом по финансам.



- Есть приоритетные направления в рамках каждого комитета. Они смотрят, где бы они хотели больше видеть средств. Там их много. Все эти разногласия проходят помимо нашего комитета. Здесь мы уже ключевые вопросы рассматриваем, где комитет финансов говорит, например, что не может выделить средства, а комитет культуры доказывает, что может. В рамках депутатского корпуса мы находим золотую середину. Думаю, что комитет по финансам, с учётом всего этого, на 2022 год выдаст максимально тот бюджет, который мы просим, - рассказал председатель комитета по социальной политике Улан-Удэнского горсовета Денис Гармаев.



Также депутаты обсудили изменение программы наказов избирателей. Городские парламентарии планируют предусматривать в ней средства на материально-техническое обеспечение.



- Это будет по направлениям, и мы делаем на это акцент, культура и на управление физической культурой и спортом, - уточнил Денис Гармаев.



Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении. Депутаты надеются, что в следующем году он решится.

