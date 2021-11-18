 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 ноября

17 ноября

Популярное

Депутаты Улан-Удэ обсудили бюджетные ассигнования на следующий год

Депутаты Улан-Удэ обсудили бюджетные ассигнования на следующий год
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В докладах обнаружилось немало бюджетных разногласий

Сегодня в Улан-Удэнском горсовете прошло очередное заседание комитета по социальной политике. Депутаты рассмотрели бюджетные ассигнования по отраслям: «Социальная и молодёжная политика», «Образование», «Культура», «Физическая культура и спорт» на 2022 год.

Перед депутатами выступили председатели профильных комитетов администрации Улан-Удэ. Во время докладов «всплыло» немало бюджетных разногласий комитетов с комитетом по финансам.

- Есть приоритетные направления в рамках каждого комитета. Они смотрят, где бы они хотели больше видеть средств. Там их много. Все эти разногласия проходят помимо нашего комитета. Здесь мы уже ключевые вопросы рассматриваем, где комитет финансов говорит, например, что не может выделить средства, а комитет культуры доказывает, что может. В рамках депутатского корпуса мы находим золотую середину. Думаю, что комитет по финансам, с учётом всего этого, на 2022 год выдаст максимально тот бюджет, который мы просим, - рассказал председатель комитета по социальной политике Улан-Удэнского горсовета Денис Гармаев.

Также депутаты обсудили изменение программы наказов избирателей. Городские парламентарии планируют предусматривать в ней средства на материально-техническое обеспечение.

- Это будет по направлениям, и мы делаем на это акцент, культура и на управление физической культурой и спортом, - уточнил Денис Гармаев.

Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении. Депутаты надеются, что в следующем году он решится.        
ГорсоветУУ бюджет

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии просят смягчить проверки QR-кодов
В Бурятии просят смягчить проверки QR-кодов
Власть, 18.11.2021
С призывом выступили оппозиционные фракции Народного Хурала
В Народном Хурале Бурятии появился новый депутат
В Народном Хурале Бурятии появился новый депутат
Власть, 18.11.2021
Депутатское кресло освободилось этой осенью
Еравнинский район Бурятии получил нового главу
Еравнинский район Бурятии получил нового главу
Власть, 17.11.2021
Неожиданностей на конкурсном отборе главы Еравнинского района не произошло
Глава Бурятии провёл заседание Госсовета по транспорту в Москве
Глава Бурятии провёл заседание Госсовета по транспорту в Москве
Власть, 17.11.2021
В Москве проходит ежегодная «Транспортная неделя»
В мэрии Улан-Удэ обсудили состояние электросетевого комплекса города
В мэрии Улан-Удэ обсудили состояние электросетевого комплекса города
Власть, 16.11.2021
Подготовка к зиме в этом году шла в рабочем режиме
Глава Бурятии поручил министрам взяться за жалобы в соцсетях
Глава Бурятии поручил министрам взяться за жалобы в соцсетях
Власть, 16.11.2021
Бурятские министры будут отчитываться еженедельно
Глава минимущества Бурятии проведёт прямой эфир
Глава минимущества Бурятии проведёт прямой эфир
Власть, 16.11.2021
Мероприятие состоится днём в рабочее время
Губернатор Иркутской области: «После временных перебоев получили «Спутник Лайт»
Губернатор Иркутской области: «После временных перебоев получили «Спутник Лайт»
Власть, 16.11.2021
В регион поступила очередная партия вакцины против коронавируса
Назначен прокурор Кабанского района Бурятии
Назначен прокурор Кабанского района Бурятии
Власть, 16.11.2021
Ранее Батор Будаев трудился прокурором Курумканского района
Правительство России просят помочь «задыхающемуся» Улан-Удэ
Правительство России просят помочь «задыхающемуся» Улан-Удэ
Власть, 15.11.2021
«Скажите, что мы за Путина, за Матвиенко, но пусть обратят пристальное внимание на наше положение», - обратился бурятский депутат
В Бурятии предстанет перед судом директор Ипотечной корпорации
В Бурятии предстанет перед судом директор Ипотечной корпорации
Власть, 12.11.2021
Дело нынешнего руководителя Ипотечной корпорации связано с периодом, когда он возглавлял управление УКС правительства Бурятии  
Глава МВД по Бурятии получил медаль за безупречную службу
Глава МВД по Бурятии получил медаль за безупречную службу
Власть, 11.11.2021
Награды получил не только глава МВД, но и другие сотрудники из числа руководства
В Совете Федерации спустя четыре года проведут Дни Бурятии
В Совете Федерации спустя четыре года проведут Дни Бурятии
Власть, 10.11.2021
В последний раз мероприятие проводилось в 2018 году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^