Люди вынуждены жить в аварийном жилье
Распоряжениями администрации сельского поселения многоквартирный дом по улице Гагарина в селе Тарбагатай признан аварийным и подлежащим сносу. Жильцов должны расселить не позднее 31 декабря 2025 года.
- Проживание в доме представляет опасность для людей, но жильцы не расселены в связи с отсутствием на территории поселения маневренного фонда, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В связи с этим прокурор района в суд предъявил административный иск к администрации муниципального образования о признании бездействия незаконным, обязании создать в Тарбагатае маневренный жилищный фонд.
Суд требования прокурора удовлетворил, определив срок создания маневренного жилищного фонда в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.
Решение суда в законную силу не вступило.
В Бурятии сельские власти поторопили создать маневренный фонд
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