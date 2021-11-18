В Бурятии сельские власти поторопили создать маневренный фонд

Люди вынуждены жить в аварийном жилье



Распоряжениями администрации сельского поселения многоквартирный дом по улице Гагарина в селе Тарбагатай признан аварийным и подлежащим сносу. Жильцов должны расселить не позднее 31 декабря 2025 года.



- Проживание в доме представляет опасность для людей, но жильцы не расселены в связи с отсутствием на территории поселения маневренного фонда, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



В связи с этим прокурор района в суд предъявил административный иск к администрации муниципального образования о признании бездействия незаконным, обязании создать в Тарбагатае маневренный жилищный фонд.



Суд требования прокурора удовлетворил, определив срок создания маневренного жилищного фонда в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.



Решение суда в законную силу не вступило.

