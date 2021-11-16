В мэрии Улан-Удэ обсудили состояние электросетевого комплекса города

Подготовка к зиме в этом году шла в рабочем режиме
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков обсудил с директором филиала «Россети Сибирь» в Бурятии Сергеем Козловым готовность электросетевого комплекса столицы к зиме и другие вопросы.
Главным показателем готовности к холодам для электросетевой компании является получение паспорта готовности. В этом году «Россети Сибирь» в Бурятии его уже получили.
- Мы всегда можем положиться на наших энергетиков, в этом мы не сомневаемся. Город со своей стороны, делает все возможное, чтобы обновить сети города. Средства, которые компания «Россети Сибирь» выплачивает за аренду городских сетей – это порядка 7 млн рублей, направляются на ремонт и реконструкцию сетей. Это наш вклад в поддержание электроснабжения города, – отметил Игорь Шутенков.
Аварийные ситуации в электросетевом комплексе города случаются, главная задача – оперативно устранить и продолжать планомерный ремонт и обновление сетевого хозяйства.
Директор филиала «Россети Сибирь» отметил, что подготовка к зиме в этом году шла в рабочем режиме.
– Все запланированные ремонты и по городу Улан-Удэ, и по республике в целом выполнены в срок и в запланированных объёмах. Мы получили паспорт готовности. Это значит, что электросетевой комплекс Улан-Удэ к зиме готов, – сообщил Сергей Козлов.
По его словам, за последние годы в электросетях города наметилась положительная динамика по ряду показателей: количество отключений в сетях 0,4кВ и выше снизилось на 15%. (С 1048 случаев в 2018 г. до 890 на октябрь 2021).
Почти на 6% за это время снизились потери электроэнергии в сетях. Внедрение современных «умных» приборов учёта - один из самых действенных способов снижения потерь электроэнергии, разгрузки силовых сетей и, как следствие, улучшения показателей качества электроэнергии.
До конца года специалисты «Россети Сибирь» в Улан-Удэ установят более четырёх тысяч «умных» счетчика.
Обсуждалось также участие специалистов филиала «Бурятэнерго» в строительстве линий уличного освещения. В течение этого года «Россети Сибирь» в Бурятии уже выполнили работы по устройству сетей наружного освещения вблизи станции Дивизионная от ул. Гарнизонная до дома № 74, а также в окрестностях Стрелки по ул. Николая Нищенко от ул. Любови Шевцовой до ул. Блинова в Улан-Удэ.
Энергетики готовы принимать участие и в других конкурсах на такие работы и вносить свой вклад в освещение улиц города.
По информации администрации Улан-Удэ
В мэрии Улан-Удэ обсудили состояние электросетевого комплекса города
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