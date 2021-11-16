В регион поступила очередная партия вакцины против коронавируса
В Иркутскую область поступила новая партия вакцины против коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Регион получил 70 тысяч доз вакцины «Спутник V», а также 7800 дом «Спутник лайт», сообщили в пресс-службе областного правительства.
- Хочу ещё раз подчеркнуть, что препаратов для первичной вакцинации у нас достаточно. Вчера мы получили ещё 70 тысяч доз «Спутника V», таким образом, запас этой вакцины составляет 200 тысяч доз. Действительно, были временные перебои с препаратом для ревакцинации. Накануне нам отгрузили партию вакцины «Спутник лайт», пока пришло 7800 доз, уже сегодня её распределяют по прививочным пунктам. В ближайшее время ожидаем следующую поставку, - сказал Игорь Кобзев.
В Иркутской области действуют меры стимулирования вакцинации. Работодателям рекомендовано предоставлять сотрудникам выходной в день проведения вакцинации, при необходимости на следующий день после прививки. Два дополнительных выходных смогут также получить работники госучреждений и все госслужащие, которые прошли иммунизацию от COVID-19 во время нерабочих дней, 30 октября по 7 ноября.
- Я хотел бы поблагодарить всех, кто проявил сознательность и заботу о своём здоровье и здоровье своих близких и уже пришёл в пункты вакцинации. На прошлой неделе у нас был рекорд – в один их дней мы вакцинировали 17 тысяч человек. Надеюсь, что темпы не будут снижаться, и таким образом мы достигнем коллективного иммунитета против COVID-19, - подчеркнул губернатор.
На утро 15 ноября первым компонентом вакцины против ковида привито 878 757 человек. 619 876 человек – вторым компонентом.
Губернатор Иркутской области: «После временных перебоев получили «Спутник Лайт»
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