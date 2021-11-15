В Бурятии пополнят перечень территорий, подверженных подтоплению

Список пополнится Гусиноозёрском



Гусиноозёрский межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о том, чтобы включить город Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии в перечень населённых пунктов, подверженных возможному затоплению и подтоплению паводковыми водами. Иск предъявлен к министерству природных ресурсов республики.



Требования прокурора также заключались в обязании минприроды обратиться в Федеральное агентство водных ресурсов с предложением определить границы зон затопления и подтопления на территории Селенгинского района.



- Определение границ зон затопления, подтопления позволит предотвратить негативное воздействие вод, предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций. Хозяйственная деятельность на землях с особым режимом использования территорий, подверженных затоплению, ограничится, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу.





