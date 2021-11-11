Глава МВД по Бурятии получил медаль за безупречную службу

Власть, Фото: МВД по Бурятии

Награды получил не только глава МВД, но и другие сотрудники из числа руководства



10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел, глава МВД России Владимир Колокольцев отметил по видеосвязи отличившихся сотрудников. В их числе – министр внутренних дел по Бурятии Олег Кудинов. Он награждён ведомственным знаком отличия – медалью «За безупречную службу в МВД».



Затем на церемонии награждения в стенах МВД республики Олег Кудинов озвучил результаты работы.



- Так, по итогам девять месяцев МВД Бурятии по критериям ведомственной оценки деятельности входит в первую пятерку среди территориальных органов внутренних дел России, на лидирующих позициях - управление уголовного розыска, управление по контролю за оборотом наркотиков и другие службы. Также МВД республики занимает шестое место в стране по числу выявленных сотрудниками полиции лиц, совершивших преступления в сфере IT-технологий, - говорится в сообщении министерства внутренних дел по Бурятии.



Состоялась также церемония награждения отличившихся руководителей и сотрудников МВД Бурятии. Нагрудным знаком «Почётный сотрудник МВД» награждены заместитель министра внутренних дел - начальник полиции Баир Хамагаев, заместитель начальника полиции (по оперативной работе) МВД Степан Хабинов, начальник управления МВД России по Улан-Удэ Дмитрий Семёнов.



Наградного оружия - пистолета Макарова - удостоены начальник управления уголовного розыска Дмитрий Тугаринов и начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Алексей Ткачёв.



Государственные и ведомственные награды и знаки получили более 80 сотрудников органов внутренних дел Бурятии.



В числе награждённых капитан полиции Александр Агафонов участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Баргузинскому району, который в январе спас замерзавшую в поле семейную пару. Также поощрён младший лейтенант полиции Вадим Балагуров инспектор ОГИБДД отдела МВД России по Кабанскому району, который в сентябре спас из горевшего дома пожилую женщину.



Справка:



Олег Кудинов родился 17 ноября 1958 года в Иркутске. Окончил пожарно-техническое училище МВД России и Иркутский государственный университет, позднее прошёл обучение в Академии управления МВД России.



Служил в Усть-Илимске, Братске, Иркутске на оперативных и руководящих должностях. Начал карьеру оперативником уголовного розыска в 1979 году, затем работал в различных подразделениях УВД Иркутской области и Восточно-Сибирского УВД на транспорте. В 1998-2000 годах возглавлял областное управление уголовного розыска.



Впоследствии был назначен на должность первого заместителя руководителя Западно-Сибирского УВД на транспорте, возглавлял городское, районное управления МВД России по Новосибирску и, впоследствии, УВД по Новосибирску.



В феврале 2013 года назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Иркутской области, начальником полиции.



С июня 2014 года исполнял обязанности министра внутренних дел по Бурятии.



31 декабря 2014 года указом президента РФ назначен министром внутренних дел по Бурятии.



Имеет государственные награды: медаль «За отличие в охране общественного порядка» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени; ряд ведомственных наград, в том числе, нагрудный знак «Почётный сотрудник МВД», именное оружие.







