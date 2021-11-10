В последний раз мероприятие проводилось в 2018 году
Дан старт подготовке Дней Бурятии в Совете Федерации. Аспекты подготовки и проведения этого мероприятия рассмотрели на совещании под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова. Об этом сообщил сенатор от республики Вячеслав Наговицын.
Последний раз Дни Бурятии проходили в Совете Федерации в 2018 году. На этот раз мероприятие планируется в январе 2022 года.
- Дни субъекта в Палате регионов - это всегда крупное, значимое для страны мероприятие. Регион получает площадку, где может на всю Россию рассказать о своих достижениях, потенциале, своих людях, традициях. Презентовать свою кухню, культуру и, конечно же, экономический потенциал. По итогам мероприятия принимается постановление СФ с конкретными рекомендациями правительству РФ, федеральным министерствам, институтам развития, принимается решения о внесении изменений в действующие нормативно-правовые акты, - рассказал Вячеслав Наговицын.
По его словам, на Днях Бурятии планируется заручиться поддержкой Совфеда в решении насущных проблем республики. В том числе - в энергетике, газификации региона, строительстве крупных объектов агропромышленного комплекса, образования, спорта, в здравоохранении, по поддержке медицинских работников. А также – в окончательном завершении программы переселения из аварийного жилья из зоны БАМа, в вопросе улучшения жилищных условий многодетных семей, в проблеме развития общественного транспорта, экологических проблем, и многим другим позициям.
В ближайшее время все документы поступят на согласование в Совет Федерации и правительство России.
В Совете Федерации спустя четыре года проведут Дни Бурятии
Власть, Фото:
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