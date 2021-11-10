Детский омбудсмен Бурятии проведёт личный приём

Мероприятие запланировано на будущую неделю



Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина проведёт личный приём граждан по вопросам реализации и защиты прав детей. Личный приём состоится 17 ноября, в преддверии Всемирного дня ребёнка.



- Именно 20 ноября в 1959 году Генеральной Ассамблей ООН принята Декларация прав ребёнка – основополагающий документ в решении вопросов о правах детей. С 2013 года в нашей стране ежегодно 20 ноября проводится всероссийская акция – День правовой помощи детям, - написала Наталья Ганькина на своей странице в Facebook.



Личный приём будет проведён в помещении Национальной библиотеки по адресу: ул. Ербанова, 4, г. Улан-Удэ, с 14:00 до 17:00.



Для записи люди могут обратиться в приёмную детского омбудсмена по номеру телефона 8(3012) 21-28-79. Для удобства жителей из районов будет организован приём в режиме видеоконференцсвязи (на базе районных и сельских библиотек).

