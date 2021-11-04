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Глава Бурятии поздравил жителей с Днём народного единства

Глава Бурятии поздравил жителей с Днём народного единства
Власть, 
Алексей Цыденов отметил, что «сегодня перед нами стоит множество вызовов»

Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил жителей республики с Днём народного единства. 


В официальном поздравлении говорится:

«Уважаемые жители Бурятии! Дорогие земляки! Примите самые теплые поздравления с Днем народного единства!

Хүндэтэ нютагаархид! Мүнөөдэр тон ехэ удхатай һайндэр угтажа байнабди. Олон тоото арадуудай нэгэдэл – манай Эсэгэ ороной хүсэн!

Мы все живём в одном большом доме – России. Наша страна сильна в первую очередь благодаря единству народа. Вся история российского государства – это пример сплоченности перед общими вызовами и угрозами. Мы вместе преодолеваем невзгоды, сообща созидаем и, объединяясь, строим наше общее будущее.

Сегодня перед нами стоит множество вызовов. Ответить на них, решить многие проблемы мы можем только вместе. И в первую очередь мы должны сплотиться перед общей угрозой – коронавирусной инфекцией. И единственное оружие победы в этом противостоянии – вакцинация. Современные технологии дают нам возможность эффективно защититься и все что нам надо сделать – применить эти средства, а для этого необходимо проявить присущие нашему народу качества как ответственность и забота за жизнь и здоровье своих близких.

В эти же дни как никогда необходимо проявить единство в участии во всероссийской переписи населения. Важно знать, сколько нас, от этого зависят объемы социальной поддержки, развития инфраструктуры и экономики в целом на ближайшие десять лет.

В Бурятии на протяжении многих веков живут представители более ста разных народностей, культур и религий. Взаимовыручка, взаимопонимание, взаимоуважение то, на чем основаны мир и согласие в нашей республике. Уважая национальное и конфессиональное разнообразие, мы строим прочную основу дальнейшего укрепления и процветания Бурятии.

Хүндэтэ нүхэд! Буряад Уласта эбтэй эетэй зуун гаран арадууд ажаһууна. Хамта ямаршье хүндэ байдал даахабди! Сугтаа тоонтоёо хүгжөөе!

Дорогие земляки! В этот праздник желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и успешного воплощения всех добрых замыслов!»
глава Бурятии правительство РБ День народного единства

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