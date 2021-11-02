Он обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса
В Зиминском районе Иркутской области пойдёт под суд глава местного самоуправления. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и в служебном подлоге, сообщает областная прокуратура.
По версии следствия, глава сельского муниципального образования подписал табели учёта использования рабочего времени с ложными сведениями. В табелях было отмечено, что осуждённые к обязательным работам якобы их отбыли, однако в действительности этого не было.
На основании фиктивных документов уголовно-исполнительная инспекция сняла 10 местных жителей с учёта, как лиц, отбывших наказание по приговору суда.
Уголовное дело направлено в Зиминский городской суд для рассмотрения по существу.
В Иркутской области перед судом предстанет глава села
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