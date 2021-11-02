В Иркутской области перед судом предстанет глава села

Он обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса



В Зиминском районе Иркутской области пойдёт под суд глава местного самоуправления. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и в служебном подлоге, сообщает областная прокуратура.



По версии следствия, глава сельского муниципального образования подписал табели учёта использования рабочего времени с ложными сведениями. В табелях было отмечено, что осуждённые к обязательным работам якобы их отбыли, однако в действительности этого не было.



На основании фиктивных документов уголовно-исполнительная инспекция сняла 10 местных жителей с учёта, как лиц, отбывших наказание по приговору суда.



Уголовное дело направлено в Зиминский городской суд для рассмотрения по существу.







