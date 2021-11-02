 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 ноября

01 ноября

Популярное

Прокуратура проверили соблюдение законодательства о газификации на Дальнем Востоке

Прокуратура проверили соблюдение законодательства о газификации на Дальнем Востоке
Власть,  Фото:pixabay.com
Несколько нарушений вскрыли и в Бурятии

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу проанализировало исполнение в дальневосточных регионах законодательства о газоснабжении.

С учётом специфики округа темпы газификации природным газом в округе составляют 19,8 % (при среднероссийском показателе 71,4 %). В настоящее время газифицировано 166 населённых пунктов, в том числе в Республике Саха (Якутия) – 102, Хабаровском крае – 32, Сахалинской области – 29).

В ходе надзорных мероприятий прокуроры пресекли более 270 нарушений закона.

Так, в Республике Саха (Якутия) в связи с недостаточностью финансирования программных мероприятий по газификации по представлению прокуратуры из бюджета республики на эти цели дополнительно выделено 47 млн. рублей. В Хабаровском крае в местный бюджет Вяземского района на 2021 год дополнительно включены 10 млн. рублей на мероприятия по строительству газопровода. В Амурской области по иску прокурора космодрома «Восточный» суд обязал администрацию ЗАТО Циолковский обеспечить газификацию котельной, которое исполнено.

В Республике Бурятия, Забайкальском крае и Сахалинской области вскрыты нарушения в организациях, являющихся собственниками опасных объектов системы газоснабжения.

Так, в Забайкальском крае по требованию прокуратуры ограничен доступ к газгольдерным установкам жителей посёлка Угдан. В Бурятии в двух компанияъ установлены требования промышленной безопасности на опасных производственных объектах, газораспределительная станция ещё одного предприятия не обустроена противопожарным оборудованием.
газификация прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Роспотребнадзора оценила вероятность введения локдауна на Новый год
Глава Роспотребнадзора оценила вероятность введения локдауна на Новый год
Власть, 02.11.2021
По словам Поповой, «правильно действуя сегодня, мы закладываем хорошие перспективы на будущее»
Бывший член правительства Бурятии рассказал о новой работе
Бывший член правительства Бурятии рассказал о новой работе
Власть, 02.11.2021
Антон Виноградов раскрыл, ради какой работы оставил пост министра
Россия и Монголия обсудили трансграничные пожары и наводнения
Россия и Монголия обсудили трансграничные пожары и наводнения
Власть, 01.11.2021
Утверждён план сотрудничества двух стран в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Победитель видеоконкурса поучит главу Бурятии китайскому языку
Победитель видеоконкурса поучит главу Бурятии китайскому языку
Власть, 01.11.2021
В Бурятии выбрали победителя видеоконкурса с новым названием третьего моста через Уду
В Бурятии запустили процедуру выборов ректора ВСГУТУ
В Бурятии запустили процедуру выборов ректора ВСГУТУ
Власть, 01.11.2021
Сейчас исполняет обязанности руководителя вуза Игорь Сизов
Путин поблагодарил буддийского капеллана из Бурятии
Путин поблагодарил буддийского капеллана из Бурятии
Власть, 31.10.2021
Единственный в армии буддийский священнослужитель на военных учениях работает в полевом дугане
В Ангарске на два месяца арестовали председателя КУМИ
В Ангарске на два месяца арестовали председателя КУМИ
Власть, 29.10.2021
Он подозревается в мошенничестве 
В Улан-Удэ экс-председателя КУИ заключили под стражу
В Улан-Удэ экс-председателя КУИ заключили под стражу
Власть, 29.10.2021
Анастасия Кузовлева подозревается в получении взятки
Стратегию СЭР Забайкалья создадут 25 учёных
Стратегию СЭР Забайкалья создадут 25 учёных
Власть, 28.10.2021
План проекта представят уже в декабре
Председатель Горсовета Улан-Удэ: «Надо начинать с себя!»
Председатель Горсовета Улан-Удэ: «Надо начинать с себя!»
Власть, 26.10.2021
В администрации города появились таблички на бурятском языке
В Туве утвердили новый состав правительства республики
В Туве утвердили новый состав правительства республики
Власть, 22.10.2021
Депутаты хурала согласились с назначением заместителей председателя правительства
Назначен министр спорта Бурятии
Назначен министр спорта Бурятии
Власть, 21.10.2021
Указ о назначении подписан сегодня 
Глава Бурятии принял участие в совещании с президентом
Глава Бурятии принял участие в совещании с президентом
Власть, 20.10.2021
Алексей Цыденов заявил, что регионам нужна помощь с общественным транспортом и муниципальными дорогами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^