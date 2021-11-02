Прокуратура проверили соблюдение законодательства о газификации на Дальнем Востоке

Несколько нарушений вскрыли и в Бурятии



Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу проанализировало исполнение в дальневосточных регионах законодательства о газоснабжении.



С учётом специфики округа темпы газификации природным газом в округе составляют 19,8 % (при среднероссийском показателе 71,4 %). В настоящее время газифицировано 166 населённых пунктов, в том числе в Республике Саха (Якутия) – 102, Хабаровском крае – 32, Сахалинской области – 29).



В ходе надзорных мероприятий прокуроры пресекли более 270 нарушений закона.



Так, в Республике Саха (Якутия) в связи с недостаточностью финансирования программных мероприятий по газификации по представлению прокуратуры из бюджета республики на эти цели дополнительно выделено 47 млн. рублей. В Хабаровском крае в местный бюджет Вяземского района на 2021 год дополнительно включены 10 млн. рублей на мероприятия по строительству газопровода. В Амурской области по иску прокурора космодрома «Восточный» суд обязал администрацию ЗАТО Циолковский обеспечить газификацию котельной, которое исполнено.



В Республике Бурятия, Забайкальском крае и Сахалинской области вскрыты нарушения в организациях, являющихся собственниками опасных объектов системы газоснабжения.



Так, в Забайкальском крае по требованию прокуратуры ограничен доступ к газгольдерным установкам жителей посёлка Угдан. В Бурятии в двух компанияъ установлены требования промышленной безопасности на опасных производственных объектах, газораспределительная станция ещё одного предприятия не обустроена противопожарным оборудованием.

