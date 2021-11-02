В Иркутской области создадут дирекцию по ООПТ

Документ о создании ведомства был подписан накануне



В Иркутской области принято решение о создании ведомства ОГКУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям регионального значения Иркутской области». Накануне распоряжение о его создании подписал первый замгубернатора – председатель правительства региона Константин Зайцев.



Основной целью создаваемого бюджетного учреждения является реализация мероприятий, направленных на функционирование, охрану особо охраняемых природных территорий (ООПТ), осуществление регионального государственного контроля (надзора). Ранее задачи, которые будет выполнять дирекция, были разделены между двумя министерствами: природных ресурсов и министерством лесного комплекса. Вопросы о создании единого органа активно поднимались Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой с 2018 года.



В соответствии с решением дирекция по особо охраняемым природным территориям регионального значения Иркутской области становится подведомственным учреждением министерства природных ресурсов и экологии региона с 1 января 2022 года.



Дирекция будет осуществлять:

– обеспечение охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения;

– региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения;

– проведение мероприятий по сохранению природных комплексов и восстановлению биологического разнообразия на особо охраняемых природных территориях регионального значения, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, среды их обитания, произрастания;

– учёт численности объектов животного мира на ООПТ регионального значения;

– мониторинг объектов животного мира и среды их обитания на ООПТ регионального значения;

– экологическое просвещение, направленного на охрану, бережное отношение и рационального использования природных ресурсов.



Осуществление всех юридических действий, связанных с созданием дирекции, в том числе утверждение его устава, запланировано до 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



Напомним, что в Иркутской области на территории 19 муниципальных образований расположены 13 государственных природных заказников (общая площадь – 775426 га или около 1% от площади региона) и 55 памятников природы (общая площадь – 14057 га или 0,02 % от площади субъекта).

