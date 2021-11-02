 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 ноября

01 ноября

Популярное

В Иркутской области создадут дирекцию по ООПТ

В Иркутской области создадут дирекцию по ООПТ
Власть,  Фото:pixabay.com
Документ о создании ведомства был подписан накануне

В Иркутской области принято решение о создании ведомства ОГКУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям регионального значения Иркутской области». Накануне распоряжение о его создании подписал первый замгубернатора – председатель правительства региона Константин Зайцев.

Основной целью создаваемого бюджетного учреждения является реализация мероприятий, направленных на функционирование, охрану особо охраняемых природных территорий (ООПТ), осуществление регионального государственного контроля (надзора). Ранее задачи, которые будет выполнять дирекция, были разделены между двумя министерствами: природных ресурсов и министерством лесного комплекса. Вопросы о создании единого органа активно поднимались Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой с 2018 года.

В соответствии с решением дирекция по особо охраняемым природным территориям регионального значения Иркутской области становится подведомственным учреждением министерства природных ресурсов и экологии региона с 1 января 2022 года.

Дирекция будет осуществлять:
– обеспечение охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения;
– региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения;
– проведение мероприятий по сохранению природных комплексов и восстановлению биологического разнообразия на особо охраняемых природных территориях регионального значения, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, среды их обитания, произрастания;
– учёт численности объектов животного мира на ООПТ регионального значения;
– мониторинг объектов животного мира и среды их обитания на ООПТ регионального значения;
– экологическое просвещение, направленного на охрану, бережное отношение и рационального использования природных ресурсов.

Осуществление всех юридических действий, связанных с созданием дирекции, в том числе утверждение его устава, запланировано до 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Напомним, что в Иркутской области на территории 19 муниципальных образований расположены 13 государственных природных заказников (общая площадь – 775426 га или около 1% от площади региона) и 55 памятников природы (общая площадь – 14057 га или 0,02 % от площади субъекта).
Иркутская область особо охраняемые природные территории природоохранная деятельность

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области создадут дирекцию по ООПТ
В Иркутской области создадут дирекцию по ООПТ
Власть, 02.11.2021
Документ о создании ведомства был подписан накануне
В Иркутской области перед судом предстанет глава села
В Иркутской области перед судом предстанет глава села
Власть, 02.11.2021
Он обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса
В Улан-Удэ приедет экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева
В Улан-Удэ приедет экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева
Власть, 02.11.2021
Авксентьева заявила, что предвкушает радость от встречи
Глава Роспотребнадзора оценила вероятность введения локдауна на Новый год
Глава Роспотребнадзора оценила вероятность введения локдауна на Новый год
Власть, 02.11.2021
По словам Поповой, «правильно действуя сегодня, мы закладываем хорошие перспективы на будущее»
Бывший член правительства Бурятии рассказал о новой работе
Бывший член правительства Бурятии рассказал о новой работе
Власть, 02.11.2021
Антон Виноградов раскрыл, ради какой работы оставил пост министра
Россия и Монголия обсудили трансграничные пожары и наводнения
Россия и Монголия обсудили трансграничные пожары и наводнения
Власть, 01.11.2021
Утверждён план сотрудничества двух стран в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Победитель видеоконкурса поучит главу Бурятии китайскому языку
Победитель видеоконкурса поучит главу Бурятии китайскому языку
Власть, 01.11.2021
В Бурятии выбрали победителя видеоконкурса с новым названием третьего моста через Уду
В Бурятии запустили процедуру выборов ректора ВСГУТУ
В Бурятии запустили процедуру выборов ректора ВСГУТУ
Власть, 01.11.2021
Сейчас исполняет обязанности руководителя вуза Игорь Сизов
Путин поблагодарил буддийского капеллана из Бурятии
Путин поблагодарил буддийского капеллана из Бурятии
Власть, 31.10.2021
Единственный в армии буддийский священнослужитель на военных учениях работает в полевом дугане
В Ангарске на два месяца арестовали председателя КУМИ
В Ангарске на два месяца арестовали председателя КУМИ
Власть, 29.10.2021
Он подозревается в мошенничестве 
В Улан-Удэ экс-председателя КУИ заключили под стражу
В Улан-Удэ экс-председателя КУИ заключили под стражу
Власть, 29.10.2021
Анастасия Кузовлева подозревается в получении взятки
Стратегию СЭР Забайкалья создадут 25 учёных
Стратегию СЭР Забайкалья создадут 25 учёных
Власть, 28.10.2021
План проекта представят уже в декабре
Председатель Горсовета Улан-Удэ: «Надо начинать с себя!»
Председатель Горсовета Улан-Удэ: «Надо начинать с себя!»
Власть, 26.10.2021
В администрации города появились таблички на бурятском языке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^