Глава Роспотребнадзора оценила вероятность введения локдауна на Новый год

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

По словам Поповой, «правильно действуя сегодня, мы закладываем хорошие перспективы на будущее»



Результаты объявленных в России нерабочих дней напрямую скажутся на том, как большинство граждан проведёт Новый год. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передаёт Life.ru.



- Как мы сейчас тщательно и аккуратно проведём эти нерабочие дни, так мы сможем подготовиться и к праздникам, чтобы уже отпраздновать так, как мы привыкли. Если мы проведём с соблюдением всех правил эти дни и привьёмся, как раз до Нового года мы успеем. Мы каждый раз, правильно действуя сегодня, закладываем себе хорошие перспективы на будущее, — подчеркнула Попова.



На вопрос ведущей, «угрожает ли она новыми ограничениями», глава Роспотребнадзора ответила: «Нет, вовсе нет». Она посоветовала россиянам период нерабочих дней максимально провести с семьёй, а также на свежем воздухе, не собираться большими компаниями, не приглашать к себе в гости никого и не ходить в гости.







