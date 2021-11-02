По словам Поповой, «правильно действуя сегодня, мы закладываем хорошие перспективы на будущее»
Результаты объявленных в России нерабочих дней напрямую скажутся на том, как большинство граждан проведёт Новый год. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передаёт Life.ru.
- Как мы сейчас тщательно и аккуратно проведём эти нерабочие дни, так мы сможем подготовиться и к праздникам, чтобы уже отпраздновать так, как мы привыкли. Если мы проведём с соблюдением всех правил эти дни и привьёмся, как раз до Нового года мы успеем. Мы каждый раз, правильно действуя сегодня, закладываем себе хорошие перспективы на будущее, — подчеркнула Попова.
На вопрос ведущей, «угрожает ли она новыми ограничениями», глава Роспотребнадзора ответила: «Нет, вовсе нет». Она посоветовала россиянам период нерабочих дней максимально провести с семьёй, а также на свежем воздухе, не собираться большими компаниями, не приглашать к себе в гости никого и не ходить в гости.
Глава Роспотребнадзора оценила вероятность введения локдауна на Новый год
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