Победитель видеоконкурса поучит главу Бурятии китайскому языку

- Автор так описывает свой ролик: «Почему бы не перевести название моста «Талаан» на другие языки?». Работы оценивались конкурсной комиссией, при оценке учитывались общественная значимость, оригинальность, яркость, актёрское мастерство участников и качество ролика. Поздравляем с победой! Дорогие земляки, благодарим всех, кто принял участие и проявил свои творческие таланты! – сообщается в аккаунте правительства республики.



