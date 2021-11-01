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Победитель видеоконкурса поучит главу Бурятии китайскому языку

Победитель видеоконкурса поучит главу Бурятии китайскому языку
Власть, 
В Бурятии выбрали победителя видеоконкурса с новым названием третьего моста через Уду

В Бурятии определился победитель видеоконкурса с новым названием строящегося моста через Уду. Победителем стал Мэргэн Банзаров, учитель китайского языка и этноблогер.

- Автор так описывает свой ролик: «Почему бы не перевести название моста «Талаан» на другие языки?». Работы оценивались конкурсной комиссией, при оценке учитывались общественная значимость, оригинальность, яркость, актёрское мастерство участников и качество ролика. Поздравляем с победой! Дорогие земляки, благодарим всех, кто принял участие и проявил свои творческие таланты! – сообщается в аккаунте правительства республики.


Автор ролика перевёл название моста на несколько языков.

- Мы долго ломали голову над идеей ролика. Что мы вообще умеем? Всё было на поверхности. Разбирая со студентами текст о городах Китая, одна студентка спросила меня: «А что значит с китайского название города Чанчунь»? Тут меня осенило. Почему бы не перевести название моста «Талаан» на другие языки? По законам жанра имена собственные переводятся через транслитерацию, т.е. знаки одной письменности точно передаются знаками другой письменности. Мост «Талаан» на английском писался бы Talaan bridge. Ну, мало ли, возможно, иностранцам захочется узнать смысл названия моста. Ведь, когда пандемия уйдёт в нашу республику, обязательно приедут любопытные туристы, как в былые времена. Перевод на французский и немецкий языки мне помогли сделать коллеги с немецко-французской кафедры ин.яза. Поэтому за перевод мы ручаемся, - пишет Мэргэн Банзаров у себя на страничке.

Также молодой человек отмечает здесь, что в случае победы он может научить главу Бурятии Алексея Цыденова парочке фраз на китайском, которые помогли бы привлечь инвестиции из Поднебесной. ⠀

Как сообщал «Байкал-Daily», принять участие в конкурсе могли пользователи TikTok и Instagram, а также крупные паблики. Для этого необходимо разместить до 31 октября у себя в аккаунте ролик продолжительностью не более одной минуты в TikTok или разделе Reels Instagram с хештегами #Мост03, #Талаан с отметкой @buryatiaofficial.

Главный приз - сертификат в магазин техники на сумму 10 тысяч рублей. Победителю также обещали возможность сделать видеосъёмку с участием главы Бурятии.

Название будущего третьего моста через Уду было утверждено в октябре. Среди десяти вариантов в интернет-голосовании победило название «Талаан» (Удача с бурятского языка). Власти официально подтвердили, что так и будет назван мост.

Третий мост через Уду в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная строят с апреля 2020 года. На строительство из федерального бюджета направят около 7,5 млрд рублей. Согласно контракту, объект должен быть сдан в конце 2024 года.


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