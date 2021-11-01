Об этом сообщила прокуратура
В регионах Дальневосточного федерального округа по требованию прокуратуры в этом году восстановлены права более 700 участников долевого строительства по восьми проблемным объектам. В Республике Саха (Якутия), Приморском и Хабаровском краях введено в эксплуатацию пять проблемных долгостроев, ключи от квартир получили 637 новосёлов.
В Республиках Бурятия и Саха (Якутия) из единого реестра проблемных объектов исключено три дома в связи с завершением компенсационных выплат 75 гражданам в размере более 90 млн. рублей.
Прокуратура потребовала от властей нескольких регионов усиления работы по решению проблемы.
- Факты недостаточной работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в округе по решению проблем дольщиков, неактуализации дорожных карт выявлялись прокурорами Республики Бурятия, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской области. От региональных органов власти потребовано принять дополнительные меры с целью повышения эффективности деятельности по обеспечению прав граждан, - говорится в сообщении управления генеральной прокуратуры РФ по ДФО.
Под надзором прокуратуры принимаются меры к завершению до конца текущего года строительства ещё 12 долгостроев в Бурятии, Приморском крае, Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае, возводимых с участием 883 граждан.
От властей Бурятии требуют усиления работы по обманутым дольщикам
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