Россия и Монголия обсудили трансграничные пожары и наводнения

Власть, Фото: пресс-служба МЧС России

Утверждён план сотрудничества двух стран в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций



Делегация Монголии во главе с начальником главного управления по чрезвычайным ситуациям генерал-майором Гомбожавом Ариунбуяном приняла участие в XVIII заседании совместной монголо-российской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Заседание прошло с 27 по 28 октября в столице Калмыкии Элисте. Российскую сторону возглавил заместитель министра МЧС России Илья Денисов. В мероприятии также принял участие глава Калмыкии Бату Хасиков.



В ходе заседания совместной комиссии стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений в области мониторинга, предупреждения и ликвидации трансграничных природных пожаров и наводнений и договорились привлекать монгольских специалистов для краткосрочного повышения квалификации в учебных заведениях МЧС и ежегодно совместно организовывать глубоководные учения.



Стороны также утвердили план сотрудничества на 2022-2023 годы между главным управлением по чрезвычайным ситуациям Монголии и министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Также было принято решение провести XIX заседание совместной комиссии в 2023 году в Монголии.



Кроме того, монгольская делегация встретилась с главой Калмыкии Бату Хасиковым и обменялась мнениями о двустороннем сотрудничестве и отношениях в области защиты от стихийных бедствий. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

