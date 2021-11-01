 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 ноября

31 октября

Популярное

Россия и Монголия обсудили трансграничные пожары и наводнения

Россия и Монголия обсудили трансграничные пожары и наводнения
Власть,  Фото:пресс-служба МЧС России
Утверждён план сотрудничества двух стран в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Делегация Монголии во главе с начальником главного управления по чрезвычайным ситуациям генерал-майором Гомбожавом Ариунбуяном приняла участие в XVIII заседании совместной монголо-российской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения промышленных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Заседание прошло с 27 по 28 октября в столице Калмыкии Элисте. Российскую сторону возглавил заместитель министра МЧС России Илья Денисов. В мероприятии также принял участие глава Калмыкии Бату Хасиков.

В ходе заседания совместной комиссии стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений в области мониторинга, предупреждения и ликвидации трансграничных природных пожаров и наводнений и договорились привлекать монгольских специалистов для краткосрочного повышения квалификации в учебных заведениях МЧС и ежегодно совместно организовывать глубоководные учения.

Стороны также утвердили план сотрудничества на 2022-2023 годы между главным управлением по чрезвычайным ситуациям Монголии и министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Также было принято решение провести XIX заседание совместной комиссии в 2023 году в Монголии.

Кроме того, монгольская делегация встретилась с главой Калмыкии Бату Хасиковым и обменялась мнениями о двустороннем сотрудничестве и отношениях в области защиты от стихийных бедствий. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголия МЧС лесные пожары ЧС наводнение международное сотрудничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Победитель видеоконкурса поучит главу Бурятии китайскому языку
Победитель видеоконкурса поучит главу Бурятии китайскому языку
Власть, 01.11.2021
В Бурятии выбрали победителя видеоконкурса с новым названием третьего моста через Уду
В Бурятии запустили процедуру выборов ректора ВСГУТУ
В Бурятии запустили процедуру выборов ректора ВСГУТУ
Власть, 01.11.2021
Сейчас исполняет обязанности руководителя вуза Игорь Сизов
Путин поблагодарил буддийского капеллана из Бурятии
Путин поблагодарил буддийского капеллана из Бурятии
Власть, 31.10.2021
Единственный в армии буддийский священнослужитель на военных учениях работает в полевом дугане
В Ангарске на два месяца арестовали председателя КУМИ
В Ангарске на два месяца арестовали председателя КУМИ
Власть, 29.10.2021
Он подозревается в мошенничестве 
В Улан-Удэ экс-председателя КУИ заключили под стражу
В Улан-Удэ экс-председателя КУИ заключили под стражу
Власть, 29.10.2021
Анастасия Кузовлева подозревается в получении взятки
Стратегию СЭР Забайкалья создадут 25 учёных
Стратегию СЭР Забайкалья создадут 25 учёных
Власть, 28.10.2021
План проекта представят уже в декабре
Председатель Горсовета Улан-Удэ: «Надо начинать с себя!»
Председатель Горсовета Улан-Удэ: «Надо начинать с себя!»
Власть, 26.10.2021
В администрации города появились таблички на бурятском языке
В Туве утвердили новый состав правительства республики
В Туве утвердили новый состав правительства республики
Власть, 22.10.2021
Депутаты хурала согласились с назначением заместителей председателя правительства
Назначен министр спорта Бурятии
Назначен министр спорта Бурятии
Власть, 21.10.2021
Указ о назначении подписан сегодня 
Глава Бурятии принял участие в совещании с президентом
Глава Бурятии принял участие в совещании с президентом
Власть, 20.10.2021
Алексей Цыденов заявил, что регионам нужна помощь с общественным транспортом и муниципальными дорогами
Элиста и Улан-Батор будут укреплять отношения
Элиста и Улан-Батор будут укреплять отношения
Власть, 19.10.2021
Кирсан Илюмжинов заявил, что Калмыкия неразрывно связана с монгольским народом
В Туве обновили структуру правительства
В Туве обновили структуру правительства
Власть, 18.10.2021
Ликвидировано региональное министерство по внешнеэкономическим связям и туризму
В Забайкалье назначен первый замминистра экономики
В Забайкалье назначен первый замминистра экономики
Власть, 18.10.2021
Им стала уроженка Агинского Бурятского округа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^