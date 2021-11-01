В Бурятии запустили процедуру выборов ректора ВСГУТУ

Сейчас исполняет обязанности руководителя вуза Игорь Сизов
29 октября на заседании Учёного совета ВСГУТУ должен был быть утверждён план мероприятий по проведению процедуры выборов ректора вуза. Об этом говорится на сайте университета.
Позже здесь появилось положение о процедуре выборов ректора ФГБОУ «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления».
«Ректор университета избирается из числа кандидатур, прошедших обязательную аттестацию в аттестационной комиссии Минобрнауки России, тайным голосованием на конференции работников и обучающихся на срок до пяти лет», - говорится в документе.
Список кандидатур на должность ректора, прошедших утверждение на Учёном совете университета, должен быть представлен на рассмотрение в аттестационную комиссию Минобрнауки России в срок до 18 ноября 2021 года.
Согласно положению, в случае принятия аттестационной комиссией решения о несогласовании всех кандидатур или о согласовании только одной кандидатуры на должность ректора, Учёный совет университета представит новые кандидатуры.
Дату проведения конференции по избранию ректора определит Учёный советом университета по согласованию с министерством науки и высшего образования РФ – учредителем ВСГУТУ.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2021 года 64-летний Владимир Сактоев, который был ректором ВСГУТУ почти 24 года, покинул эту должность.
Исполняющим обязанности ректора ВСГУТУ тогда был назначен Игорь Сизов, проректор по научной работе и инновациям.
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