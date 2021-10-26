Председатель Горсовета Улан-Удэ: «Надо начинать с себя!»

В администрации города появились таблички на бурятском языке



В республике продолжается месячник бурятского языка. Сегодня, 26 октября, на входных дверях администрации города появились таблички на бурятском языке.



Председатель Горсовета Чимит Бальжинимаев приклеил на двери специальными табличками на бурятском языке: «Тулхи/толкай» и «Тата/тяни».



- Улан-Удэнский горсовет активно поддерживает направления, связанные с популяризацией бурятского языка. Мы организуем совместные проекты с городской библиотекой, с блогерами, активно взаимодействуем с бурятскими редакциями СМИ, - отметил Чимит Бальжинимаев.



Традиционно День бурятского языка отмечается в Бурятии 27 октября, до этого по всей республике проводятся мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию бурятского языка.



В дальнейшем подобные таблички с различными бурятскими словами появятся и в других общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнского городского совета депутатов.

