В Туве утвердили новый состав правительства республики

Власть, Фото: пресс-служба правительства Тувы

Депутаты хурала согласились с назначением заместителей председателя правительства



21 октября, во время очередного заседания пятой сессии верховного хурала Тувы депутаты утвердили в должности заместителей председателя правительства республики Тимура Куулара, Елены Хардиковой, Уран-оола Ондара, Дмитрия Румянцева, Сергека Хертека и Менги Хомушку и министра финансов Орлана Достая. Открытым голосованием парламентарии приняли решение поддержать их кандидатуры на должности высших должностных лиц республики.



Ранее претенденты прошли обсуждение в профильных комитетах хурала, где докладывались о планах работы, первоочередных задачах и своём видении решения существующих в республике по их профилям проблем. На комитетах депутаты имели возможность задать кандидатам вопросы по своим профильным направлениям и избирательным округам.



В итоге открытого голосование «за» дачу согласия проголосовали 30 депутатов — все присутствующие на сессии. После оглашения результатов народные избранники поздравили назначенцев и выразили надежду на дальнейшее конструктивное взаимодействие. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.



