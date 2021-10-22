В Туве утвердили новый состав правительства республики

Депутаты хурала согласились с назначением заместителей председателя правительства
21 октября, во время очередного заседания пятой сессии верховного хурала Тувы депутаты утвердили в должности заместителей председателя правительства республики Тимура Куулара, Елены Хардиковой, Уран-оола Ондара, Дмитрия Румянцева, Сергека Хертека и Менги Хомушку и министра финансов Орлана Достая. Открытым голосованием парламентарии приняли решение поддержать их кандидатуры на должности высших должностных лиц республики.
Ранее претенденты прошли обсуждение в профильных комитетах хурала, где докладывались о планах работы, первоочередных задачах и своём видении решения существующих в республике по их профилям проблем. На комитетах депутаты имели возможность задать кандидатам вопросы по своим профильным направлениям и избирательным округам.
В итоге открытого голосование «за» дачу согласия проголосовали 30 депутатов — все присутствующие на сессии. После оглашения результатов народные избранники поздравили назначенцев и выразили надежду на дальнейшее конструктивное взаимодействие. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.
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