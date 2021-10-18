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Первым заместителем министра экономического развития Забайкальского края назначена Жаргалма Бадмажапова. Соответствующее постановление подписано губернатором региона.
Жаргалма Эрдынеевна Бадмажапова родилась 10 августа 1986 года в селе Кусочи Могойтуйского района Забайкалья. С отличием окончила Читинский государственный университет, специальность «Экономика и управление на предприятии» (по отраслям), квалификация – экономист-менеджер. С 2009 по 2012 год училась в очной аспирантуре Забайкальского государственного университета по специальности «Экономика и управление народным хозяйством».
С 2009 по 2018 год работала старшим преподавателем кафедры экономики и бухгалтерского учета в ЗабГУ. За период работы в ЗабГУ занималась научной деятельностью по направлению «региональная экономика». С 2018 года и по настоящее время работала в министерстве экономического развития Забайкальского края начальником отдела развития экономики муниципальных образований. Координировала работу органов государственной власти в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста.
Награждена благодарностью министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Замужем, двое детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.
В Забайкалье назначен первый замминистра экономики
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