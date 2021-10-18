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В Забайкалье назначен первый замминистра экономики

В Забайкалье назначен первый замминистра экономики
Власть,  Фото:пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края
Им стала уроженка Агинского Бурятского округа

Первым заместителем министра экономического развития Забайкальского края назначена Жаргалма Бадмажапова. Соответствующее постановление подписано губернатором региона.

Жаргалма Эрдынеевна Бадмажапова родилась 10 августа 1986 года в селе Кусочи Могойтуйского района Забайкалья. С отличием окончила Читинский государственный университет, специальность «Экономика и управление на предприятии» (по отраслям), квалификация – экономист-менеджер. С 2009 по 2012 год училась в очной аспирантуре Забайкальского государственного университета по специальности «Экономика и управление народным хозяйством».

С 2009 по 2018 год работала старшим преподавателем кафедры экономики и бухгалтерского учета в ЗабГУ. За период работы в ЗабГУ занималась научной деятельностью по направлению «региональная экономика». С 2018 года и по настоящее время работала в министерстве экономического развития Забайкальского края начальником отдела развития экономики муниципальных образований. Координировала работу органов государственной власти в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста.

Награждена благодарностью министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Замужем, двое детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.
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