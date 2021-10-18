В Туве обновили структуру правительства

Ликвидировано региональное министерство по внешнеэкономическим связям и туризму



15 октября в Туве подписан указ главы республики, в котором представлена обновлённая структура регионального правительства. Некоторые исполнительные органы государственной власти прекратили своё существование, влившись в иные структуры, другие получили новый статус. Заместителей председателя правительства, как и прежде, осталось семь. Каждый заместитель руководителя будет курировать свой блок органов власти.



Министерство информатизации и связи преобразовано в министерство цифрового развития Тувы. Такое решение принято с целью усиления работы по развитию цифровой экономики в регионе. Другую часть полномочий будет исполнять государственный комитет печати и массовых коммуникаций республики.



Агентство по делам национальностей войдёт в состав администрации главы и аппарата правительства Тувы. Создано агентство по науке Республики Тыва, которое займётся научно-технической и инновационной деятельностью и координацией деятельности научных учреждений региона. Предложение о его создании внесено научным сообществом республики. Главным ведомством в сфере образования будет министерство образования Тувы.



Упразднено министерство по внешнеэкономическим связям и туризму. Полномочия по развитию туристической деятельности переданы министерству культуры, которое отныне будет называться полностью министерством культуры и туризма Республики Тыва. Полномочия по развитию внешнеэкономических связей передаются министерству экономического развития и промышленности.



Переименовано министерство природных ресурсов и экологии, ставшее министерством лесного хозяйства и природопользования. При этом создан государственный комитет по охране объектов животного мира.



Состав правительства Тувы также обновлён. Обязанности заместителей председателя правительства продолжат исполнять Уран-оол Ондар (без должности и.о. министра сельского хозяйства), Сергек Хертек, Александр Брокерт и Менги Кара-оол, который одновременно будет исполнять обязанности министра экономического развития и промышленности.



Полномочным представителем республике в Москве стал Дмитрий Румянцев, кандидат технических наук. Министром образования Тувы назначен Алексей Храмцов. Министром сельского хозяйства и продовольствия республики назначена Лариса Монгуш. Эдуард Сандан, Шораан Чыргал-оол, Мерген Мынын-оол, Анатолий Югай и Субудай Монгуш, исполнявшие свои обязанности руководителей отраслевых ведомств, переведены в статус министров.



Все заместители председателя правительства республики, а также министры экономики и финансов должны пройти утверждение в Верховном Хурале (Парламенте) Тувы.



Напомним, 14 октября глава региона Владислав Ховалыг на своей странице в соцсетях сообщил о ликвидации института полномочных представителей главы в муниципальных образованиях, отметив, что «их работа заключалась главным образом в поддержании постоянной связи между жителями и Главой Тувы, правительством республики». Он считает, что посредников не должно быть, представители власти должны и обязаны напрямую общаться с народом. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.

