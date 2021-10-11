Сохранить Байкал и научиться жить рядом с уникальным озером

Власть, Фото: пресс-служба администрации главы и правительства РБ

Бурятия приняла участие в 17-часовом марафоне «Компас женского лидерства #МягкаяСила»



Развитие экономики Бурятии при условии сохранения уникального озера Байкал и экологии Байкальской природной территории является главной задаче властей, бизнеса и общественности. Важные вопросы для жителей республики обсудили участники 17-часового марафона женского лидерства «Компас женского лидерства #МягкаяСила». Мероприятие было организовано мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации ФС РФ. Партнёром форума выступает государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».



Старт марафону в полдень по местному времени (3:00 мск) на Камчатке дала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В 7:00 мск к обсуждению подключились участники из Бурятии. Это уникальный регион Дальнего Востока, главными векторами развития которого являются туризм, добывающая и обрабатываемая промышленность. Республика расположена в границах Байкальской природной территории, в бассейне озера Байкал. Это накладывает особую ответственность при развитии экономики. Несмотря на высокие требования природоохранного законодательства региону удаётся совместно с инвесторами заниматься реализацией крупных проектов, обновлять инфраструктуру и улучшать качество жизни людей.



Заместитель главы представительства Бурятии в Москве Юлия Дагданова отметила, что внедрение «зелёных» технологий на Байкальской природной территории даст новый импульс развитию республики.



- Стратегия развития Республики Бурятия до 2035 года подразумевает развитие «зелёной» экономики. У нас за последние годы получила развитие «зелёная» энергетика. Мы построили солнечные электростанции на 115 мегаватт – это не так много, но большой шаг уже сделан. Вопросы экологии, с одной стороны, это преимущество, а с другой, - ограничения. Наша задача, миссия – принцип триединства: это природная среда, человек, экономика. Задача – сберечь то, что у нас есть, уникальную экосистему озера Байкал для будущих поколений, – сказала заместитель главы представительства Бурятии в Москве Юлия Дагданова.



Развитие «зелёных» технологий, бережливое отношение к природным ресурсам в современном мире в любом месте и особенно рядом с Байкалом – главное, на что необходимо обращать внимание при любой деятельности как предприятий, так и человека. В этом уверена Альбина Дударева, исполнительный директор ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды, заместитель председателя Общественного совета Минприроды России, член Союза женщин России.



- Самый ценный ресурс – вода, без неё мы не проживём. <…> меняется качество воды, она очень загрязняется, особенно вблизи городов. То же самое происходит с лесами, недрами, они исчезают, - отметила Альбина Дударева. – Сегодня нужно осознать весь уровень бедствия и понять, что ресурсы планеты исчерпаемы.



Эксперт призвала развивать новые привычки и активнее переходить к разумному потреблению. Это можно сделать, по её словам, отказавшись от личного автомобиля в пользу совместного использования – каршеринга, общественного транспорта. Один из интересных и действенных методов - бережливость через затраты:

- В Китае введена норма – если ты в ресторане купишь избыточно себе еду, и она останется на тарелке, ты должен ещё раз заплатить – за то, чтобы пищевые отходы за тобой утилизировали. Это приучение к достаточному. Понятие «достаточное», а не «избыточное» должно для нас стать нормой.



Исполнительный директор ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды, заместитель председателя Общественного совета Минприроды России, член Союза женщин России Альбина Дударева подчеркнула, вопросы сохранения экологии и особенно Байкала на контроле многих общественных организаций.



При этом спикеры отметили позитивные изменения в экономике, которые произошли в республике последнее время.



Директор департамента развития инфраструктуры Дальнего Востока и Арктики министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, победитель конкурса «Лидеры России» Сослан Абисалов сообщил, что в республике есть территория опережающего развития (ТОР) «Бурятия», которая содействует реализации инвестиционных проектов в любой точке региона, в том числе и в прибрежной территории озера Байкал:

- Начиная с 2019 года 12 компаний стали резидентами этой ТОР. Общий объём инвестиций – порядка 10 млрд рублей, около 2 тыс. рабочих мест будет создано. До конца года планируется привлечь ещё пять резидентов, что позволит создать ещё порядка 800 рабочих мест.



По его словам, один из минусов в развитии экономики Бурятии – удалённость как от европейской части России, так и от азиатской части страны, но есть и важные плюсы - компактное проживание местного населения и естественный прирост населения. Он добавил, что в настоящее время из-за экологических ограничений развитие новых объектов возможно только в границах населённых пунктов, но, вместе с тем, это возможность сохранить уникальное озеро Байкал.



- Существенные изменения для региона в экономическом и инвестиционном развитии произошли с вхождением республики в 2018 году в состав Дальневосточного федерального округа. Речь о бюджетных инвестициях и о новых возможностях для привлечения и внебюджетных инвестиций: федеральное финансирование увеличилось в шесть раз, на эти средства построено и отремонтировано большое количество объектов социальной инфраструктуры, проводится работа по улучшению транспортной инфраструктуры. Размер единой дальневосточной субсидии на период с 2019 года по 2021 год составил порядка 6 млрд рублей, – рассказала первый заместитель министра экономики Республики Бурятия Эльвира Дабаева, добавив, что дальневосточные преференции в значительной степени позволяют привлечь инвесторов со всей России.



Заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев рассказал, что для сохранения благоприятной экологической ситуации в Бурятии вводятся ограничения на использование котельных, работающих на каменном и буром угле, на дровах, также освобождаются от уплаты транспортного налога владельцы легковых автомобилей, которые оснащены электродвигателями:

- По поручению президента РФ с 2021 года по 2024 год из федерального бюджета будет выделено более 14 млрд рублей на реконструкцию и строительство очистных сооружений. По федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология» у нас будет ликвидировано и рекультивировано пять свалок.



Марафон завершился в 18:00 часов (19:00 мск) по местному времени в самом западном регионе страны – в Калининградской области. Мероприятие проводилось в смешанном – онлайн и офлайн формате, обсуждение актуальных для территорий тем проходило одновременно в московской и региональных студиях. Запись марафона опубликована на YouTube-канале мастерской управления «Сенеж», на странице марафона. Гостями дневного марафона стали сенаторы, депутаты Государственной Думы, руководители российских регионов, бизнеса и общественных организаций, выпускницы программы «Женщина – лидер», победители и финалисты конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.



Информационная справка



Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент РФ Владимир Путин.



АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодёжных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодёжный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Ворлдскиллс Россия», благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада Junior», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело».



В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединённых ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодёжь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодёжных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».



В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компетенций – департамент методологии и оценки. Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнёров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций.



