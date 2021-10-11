Убедительное доверие и огромная ответственность

На торжественном мероприятии, присутствовали глава Бурятии Алексей Цыденов, члены правительства республики, депутаты Народного Хурала, главы поселений, депутаты районного совета, руководители учреждений и организаций района, коллеги, друзья и многие другие.





8 октября в районном Доме культуры состоялась торжественная церемония вступления в должность вновь избранного главы Кабанского района Бурятии Алексея Анатольевича Сокольникова.Избиратели Кабанского района на прошедших выборах поддержали Алексея Сокольникова, отдав ему почти 70% голосов.С поздравлениями и напутственными словами к вступившему в должность главы Кабанского района обратились приглашённые на инаугурацию почётные гости, в том числе глава Бурятии Алексей Цыденов.- Уверен, жители Кабанского района сделали правильный выбор. Алексей Анатольевич – грамотный руководитель, целеустремлённый и настойчивый человек. Несомненно, что большая поддержка земляков станет залогом успехов в дальнейшей работе по укреплению статуса Кабанского района на региональном уровне, экономики и социальной сферы на благо его жителей – отметил глава Бурятии.В завершении торжественной церемонии глава Кабанского района Алексей Сокольников выступил с ответным словом. Он выразил благодарность жителям за оказанное доверие и пообещал действовать исключительно в интересах населения, способствовать экономическому и социальному развитию района, прилагать максимум усилий, чтобы сделать жизнь жителей лучше.