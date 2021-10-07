Назван главный претендент на пост главы Джидинского района Бурятии

- На данный момент Валерий Шагжитаров является депутатом горсовета Улан-Удэ. Именно его представил глава республики Алексей Цыденов как кандидата на главу района, - сообщает газета «Джидинка».







Валерий Шагжитаров. Фото с сайта горсовета Улан-Удэ







Кто из них возглавит район, определят депутаты райсоветы на своей сессии голосованием.







12 октября пройдёт заседание конкурсной комиссии по выборам главы Джидинского района Бурятии. Об этом сообщается в аккаунте издания «Джидинка» в Instagram.Как сообщил председатель Джидинского райсовета Борис Дымчиков, на отборочный конкурс по выбору нового главы Джидинского района Бурятии подали заявки всего два человека. Это глава сельского поселения «Нижнебургалтайское» Бато Очиров и депутат горсовета Улан-Удэ, индивидуальный предприниматель Валерий Шагжитаров. Последний считается главным претендентом на пост.Джидинский район остался без главы ещё в конце мая. Тогда райсовет депутатов отправил Валерия Цыренова в отставку с поста главы района. После Цыренов пытался оспорить это решение, но его жалобу сперва отклонил районный суд, а 25 августа и Верховный суд Бурятии.