Назван главный претендент на пост главы Джидинского района Бурятии

На пост главы района претендуют всего два человека
12 октября пройдёт заседание конкурсной комиссии по выборам главы Джидинского района Бурятии. Об этом сообщается в аккаунте издания «Джидинка» в Instagram.
Как сообщил председатель Джидинского райсовета Борис Дымчиков, на отборочный конкурс по выбору нового главы Джидинского района Бурятии подали заявки всего два человека. Это глава сельского поселения «Нижнебургалтайское» Бато Очиров и депутат горсовета Улан-Удэ, индивидуальный предприниматель Валерий Шагжитаров. Последний считается главным претендентом на пост.
- На данный момент Валерий Шагжитаров является депутатом горсовета Улан-Удэ. Именно его представил глава республики Алексей Цыденов как кандидата на главу района, - сообщает газета «Джидинка».
Валерий Шагжитаров. Фото с сайта горсовета Улан-Удэ
Кто из них возглавит район, определят депутаты райсоветы на своей сессии голосованием.
Джидинский район остался без главы ещё в конце мая. Тогда райсовет депутатов отправил Валерия Цыренова в отставку с поста главы района. После Цыренов пытался оспорить это решение, но его жалобу сперва отклонил районный суд, а 25 августа и Верховный суд Бурятии.
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