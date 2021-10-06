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Прокуратура внесла представление главе Баунтовского района Бурятии

Прокуратура внесла представление главе Баунтовского района Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушения связаны с благоустройством в Багдарине и Маловском

Прокуратура Баунтовского района Бурятии выявила нарушения законодательства о закупках в деятельности районной администрации.

- В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» администрацией заключены три контракта на выполнение работ по благоустройству центральных площадей в селе Багдарин и посёлке Маловский, дворовых территорий Багдарина. В нарушение законодательства о закупках извещение о проведении электронного аукциона на право выполнения работ в посёлке Маловский содержало недостоверные данные, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Кроме того, подрядчик своевременно не исполнил обязательства по контрактам. При этом ответственные должностные лица администрации контроль за соблюдением сроков исполнения контрактов надлежащим образом не осуществляли.

Прокурор района внёс представление главе муниципального образования. После этого нарушения были устранены.

Кроме того, прокурор возбудил в отношении ведущего специалиста контрактной службы административное производство по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ «Уверждение документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок». Управление федеральной антимонопольной службы по Бурятии сотруднику назначило штраф в три тысячи рублей.

прокуратура Баунтовский район

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