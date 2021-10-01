Форум прошёл в 17-й раз по видеосвязи
Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в пленарном заседании XVII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщила пресс-служба правительства республики.
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств проводится ежегодно. Тема форума 2021 года – «Сотрудничество в области экологии и зелёного роста». Были обсуждены вопросы в области защиты окружающей среды, водного и лесного хозяйства, сохранения популяций редких видов животных, сокращения негативного влияния человеческой деятельности на окружающую среду. К дискуссии приглашены руководители ключевых министерств, главы ряда регионов России и областей Республики Казахстан.
Форумы межрегионального сотрудничества Казахстана и России проходят поочередно в двух странах, начиная со встречи первого президента Казахстана Назарбаева и президента России Владимира Путина в 2003 году в Омске.
В этом году формально встреча проходила в казахстанском городе Кокшетау, но общаться между собой представители стран предпочли по видеосвязи. В следующем году провести эту встречу Россия и Казахстан надеются обычном режиме. Местом проведения выбран Оренбург.
Глава Бурятии принял участие в заседании форума сотрудничества России и Казахстана
Власть, Фото:
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