Чиновницу администрации Тулуна подозревают в превышении полномочий и подлоге

Уголовное дело связано с 1,7 млн рублей



В городе Тулун возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления по строительству и благоустройству города комитета по строительству и городскому хозяйству администрации. Она подозревается по двум статьям Уголовного кодекса – «Превышение должностных полномочий» и «Служебный подлог».



- По версии следствия, в 2020 году подозреваемая согласовала официальные документы, содержащие заведомо ложные сведения, которые внесла самостоятельно, о выполнении подрядчиком работ по приёмке и утилизации мусора специализированным полигоном. Фактически она не имела сведений о выполнении данных работ, однако подписала акты о приёмке. После подрядчику была произведена оплата на сумму 1,7 млн. рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



В настоящее время следователи СК совместно с сотрудниками полиции проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовных дел продолжается.

