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На Дальнем Востоке обсудили вопросы информационной безопасности

На Дальнем Востоке обсудили вопросы информационной безопасности
Власть,  Фото:Управление Генпрокуратуры РФ по ДФО
Заместитель генпрокурора внёс ряд предложений о пересмотре системы безопасности объектов с массовым пребыванием людей, прежде всего учебных заведений

Сегодня в Южно-Сахалинске состоялось выездное совещание секретаря Совета безопасности РФ в Дальневосточном федеральном округе.

В его работе принял участие заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин с информацией о состоянии законности в сфере обеспечения информационной безопасности на территории Дальневосточного федерального округа.

В своём выступлении он отметил, что только в первом полугодии текущего года по требованиям Генеральной прокуратуры Роскомнадзор заблокировал 4,5 тыс. сайтов, содержавших запрещенные к распространению сведения. Противоправная информация удалена почти с 30 тысяч ресурсов.

Органами прокуратуры пресекались новые виды фейковой информации – сведения о продаже поддельных справок о вакцинации и прививочных сертификатов, а также медицинских справок и заключений. Вскрыто свыше 2 тыс. нарушений. Для их устранения принято более 950 актов реагирования.

В результате реализованных прокурорами и уполномоченными органами мероприятий в этом году на Дальнем Востоке не допущено возникновения очагов социальной и межнациональной напряженности, всплесков противоправной активности, в том числе в период проведения выборов в Государственную Думу восьмого созыва.

- Дмитрий Демешин отметил, что действующая система профилактики экстремизма и терроризма нуждается в принятии дополнительных мер. Он обратил внимание участников совещания на необходимость с учетом скорости распространения противоправной информации в Интернете и мессенджерах своевременного выявления и пресечения фактов вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, негативного влияния на формирование их сознания, активного применения статьи 13.41 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за неудаление незаконного контента, проведения уполномоченными органами мероприятий по повышению киберграмотности населения, - сообщает управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу.

Также Демешин внёс ряд предложений о пересмотре системы безопасности объектов с массовым пребыванием людей, прежде всего учебных заведений, ускорении принятия Государственной Думой проекта закона, предусматривающего уголовную ответственность для организаторов сообществ в интернете, пропагандирующих среди детей насилие, нападение на учебные заведения и причинение вреда собственному здоровью.

Намечены дальнейшие совместные пути обеспечения состояния законности в данных направлениях.
Генпрокуратура

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