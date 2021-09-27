Лиса «провожала» гостей из Москвы
Мэр Братска Сергей Серебренников у здания местного аэропорта встретил лису. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.
- Утром провожали гостей из Москвы и встретили в аэропорту лису, - поделился Сергей Серебренников.
Лисичка стояла перед входом в здание, смотря в сторону деревьев. Затем она подошла к аэропорту и развернулась. «Позирует», - комментирует градоначальник.
В комментариях мэр рассказал, что рыжая плутовка всех поразила.
Пользователи делятся: «Москвичам будет вспомнить про Братск», «Какая красавица! Гости, наверное, решили, что и медведи также свободно разгуливают и приходят провожать и встречать гостей», «Она там как своя уже. Постоянно приходит. Работники подкармливают еë, красотка», «Какая красивая. А хвост, а хвост какой», «Это уже символ, а может и оберег аэропорта, она давно там живёт», «Это знак. Мы рады гостям, и наши звери им тоже рады. Успехов вам».
Мэр Братска снял лису возле входа в аэропорт
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