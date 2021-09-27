В Тайшете перед судом предстанет глава муниципального образования

Чиновник обвиняется в превышении полномочий



Четвертым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Иркутской области завершено расследование уголовного дела по обвинению главы муниципального образования. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.



В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый, являясь главой муниципального образования, в полномочия которого входила выдача разрешения на строительство, а также на ввод объекта в эксплуатацию, выдал индивидуальному предпринимателю разрешение на строительство животноводческой фермы и на ввод её в эксплуатацию. Однако отсутствовали документы, предоставление которых является обязательным, а также не было надлежащей проверки представленных документов и осмотра объекта капитального строительства.



Установлено, что строительство фактически не осуществлялось, а на земельном участке, предназначенном под её строительство, уже располагалось ранее возведённое иным юридическим лицом здание свинофермы.



- Выданные главой муниципального образования в нарушение установленного порядка разрешительные документы на строительство свинофермы были использованы индивидуальным предпринимателем для незаконного получения средств гранта на развитие семейной животноводческой фермы, чем причинён ущерб министерству сельского хозяйства Иркутской области в сумме 7, 9 млн рублей, - сообщили в пресс-службе регионального Следкома.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Тайшетский городской суд для рассмотрения по существу.

