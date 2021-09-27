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В Тайшете перед судом предстанет глава муниципального образования

В Тайшете перед судом предстанет глава муниципального образования
Власть,  Фото:pexels.com
Чиновник обвиняется в превышении полномочий

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Иркутской области завершено расследование уголовного дела по обвинению главы муниципального образования. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый, являясь главой муниципального образования, в полномочия которого входила выдача разрешения на строительство, а также на ввод объекта в эксплуатацию, выдал индивидуальному предпринимателю разрешение на строительство животноводческой фермы и на ввод её в эксплуатацию. Однако отсутствовали документы, предоставление которых является обязательным, а также не было надлежащей проверки представленных документов и осмотра объекта капитального строительства.

Установлено, что строительство фактически не осуществлялось, а на земельном участке, предназначенном под её строительство, уже располагалось ранее возведённое иным юридическим лицом здание свинофермы.

- Выданные главой муниципального образования в нарушение установленного порядка разрешительные документы на строительство свинофермы были использованы индивидуальным предпринимателем для незаконного получения средств гранта на развитие семейной животноводческой фермы, чем причинён ущерб министерству сельского хозяйства Иркутской области в сумме 7, 9 млн рублей, - сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Тайшетский городской суд для рассмотрения по существу.
суд Иркутская область

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