Им стал уроженец села Турунтаево
23 сентября указом правительства Бурятии заместителем начальника управления ветеринарии республики назначен Дмитрий Калугин. До назначения он выполнял обязанности начальника отдела организации противоэпизоотических мероприятий и мониторинга управления.
Дмитрий Владимирович Калугин родился 5 октября 1975 года в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии. В 1997 году окончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию имени В.Р. Филиппова по специальности «Ветеринарная медицина».
Трудовую деятельность начал с 1998 года в Прибайкальской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных, где в 2003 году был назначен главным ветеринарным врачом. С 2009 года по настоящее время работает в управлении ветеринарии РБ, сообщает пресс-служба ведомства.
В Бурятии назначили замначальника управления ветеринарии
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