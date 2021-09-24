 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 сентября

23 сентября

Популярное

В Бурятии назначили замначальника управления ветеринарии

В Бурятии назначили замначальника управления ветеринарии
Власть,  Фото:пресс-служба управления ветеринарии РБ
Им стал уроженец села Турунтаево

23 сентября указом правительства Бурятии заместителем начальника управления ветеринарии республики назначен Дмитрий Калугин. До назначения он выполнял обязанности начальника отдела организации противоэпизоотических мероприятий и мониторинга управления.

Дмитрий Владимирович Калугин родился 5 октября 1975 года в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии. В 1997 году окончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию имени В.Р. Филиппова по специальности «Ветеринарная медицина».

Трудовую деятельность начал с 1998 года в Прибайкальской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных, где в 2003 году был назначен главным ветеринарным врачом. С 2009 года по настоящее время работает в управлении ветеринарии РБ, сообщает пресс-служба ведомства.
назначение Бурятия ветеринарная служба ветеринария

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Депутат Хурала Бурятии досрочно освобождает кресло
Депутат Хурала Бурятии досрочно освобождает кресло
Власть, 23.09.2021
Василий Зубаков подал личное заявление
В Бурятии вышел указ об отставке Вячеслава Дамдинцурунова
В Бурятии вышел указ об отставке Вячеслава Дамдинцурунова
Власть, 23.09.2021
Стало известно, когда Дамдинцурунов официально перестанет быть министром
Глава Бурятии поблагодарил жителей за поддержку на выборах
Глава Бурятии поблагодарил жителей за поддержку на выборах
Власть, 23.09.2021
Алексей Цыденов сообщил, что наказы будут отработаны
Экс-главу Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии будут судить за взятку
Экс-главу Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии будут судить за взятку
Власть, 23.09.2021
Бывший высокопоставленный чиновник обвиняется в получении взятки от своего же заместителя
В Улан-Удэ директор «Водоканала» просит лишить его депутатского мандата
В Улан-Удэ директор «Водоканала» просит лишить его депутатского мандата
Власть, 23.09.2021
Стало понятно, почему депутаты 22 сентября отказались исключать из горсовета подследственного Жаргала Цыбикова
В Улан-Удэ Жаргала Цыбикова не лишили депутатского мандата
В Улан-Удэ Жаргала Цыбикова не лишили депутатского мандата
Власть, 22.09.2021
Депутаты горсовета пошли наперекор прокуратуре
Дело экс-директора «Улан-Удэстройказчика» ушло в суд
Дело экс-директора «Улан-Удэстройказчика» ушло в суд
Власть, 22.09.2021
Подрядчику из бюджета незаконно переплатили более 6,5 миллионов  
Баир Жамбалов сделал неожиданное заявление после суда
Баир Жамбалов сделал неожиданное заявление после суда
Власть, 22.09.2021
Приговорённый к колонии-поселению Жамбалов пообещал «работать с земляками»  
В Бурятии чиновник оказался учредителем коммерческих фирм
В Бурятии чиновник оказался учредителем коммерческих фирм
Власть, 22.09.2021
В центре внимания вновь оказалась администрация Заиграевского района

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^