В Бурятии назначили замначальника управления ветеринарии

Власть, Фото: пресс-служба управления ветеринарии РБ

Им стал уроженец села Турунтаево



23 сентября указом правительства Бурятии заместителем начальника управления ветеринарии республики назначен Дмитрий Калугин. До назначения он выполнял обязанности начальника отдела организации противоэпизоотических мероприятий и мониторинга управления.



Дмитрий Владимирович Калугин родился 5 октября 1975 года в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии. В 1997 году окончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию имени В.Р. Филиппова по специальности «Ветеринарная медицина».



Трудовую деятельность начал с 1998 года в Прибайкальской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных, где в 2003 году был назначен главным ветеринарным врачом. С 2009 года по настоящее время работает в управлении ветеринарии РБ, сообщает пресс-служба ведомства.

