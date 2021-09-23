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28 сентября руководитель управления ФССП России по Бурятии Пётр Ертанов и уполномоченный по защите прав предпринимателей Чингис Матхеев проведут совместный приём граждан.
Приём состоится по адресу: Улан-Удэ, ул. Борсоева 13Е, конференц-зал, 1 этаж, с 10:00 до 12:00.
Предварительная запись на приём осуществляется по следующим номерам телефонов: 8(3012) 28-94-00, 21-78-97.
Главный пристав Бурятии и бизнес-омбудсмен примут граждан
Власть, Фото:
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Нужна предварительная запись
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