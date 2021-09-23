Глава Бурятии поблагодарил жителей за поддержку на выборах

Алексей Цыденов сообщил, что наказы будут отработаны



Глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал на своих страницах в соцсетях обращение к жителям по поводу прошедших выборов в Госдуму. Глава поблагодарил жителей республики за поддержку.



- Выборы прошли, результаты уже известны. Благодаря вашей поддержке «Единая Россия», наш кандидат Вячеслав Дамдинцурунов победили. Это благодаря вашей поддержке, потому что вы пришли и проголосовали. Я искренне все благодарю, искреннее вам человеческое спасибо, - обратился Алексей Цыденов.



Он подчеркнул, что теперь стоит большая задача исполнить все наказы и предложения.



- В народную программу поступило более 60 тысяч предложений. Это огромная работа, это большая задача. Но ваша поддержка и активное голосование теперь дали нам ресурс, чтобы мы могли работать на федеральном уровне, с федеральными министерствами, на своем уровне. Чтобы наши проекты и программы включались в федеральные проекты. Исполнялись на всех уровнях. Теперь у нас задача активно работать. Реализовать всё то, что было предложено людьми. Я уверен, что вместе мы все сможем. У нас всё получится, - подчеркнул Алексей Цыденов.



Явка на выборах в Госдуму, прошедших с 17 по 19 сентября, в Бурятии составила 45%. По Бурятскому одномандатному округу победил министр спорта республики Вячеслав Дамдинцурунов, у него 37% голосов. Второе место занял коммунист Баир Цыренов – 19,8%. Третьим стал звёздный стилист Сергей Зверев, у которого чуть больше 7%.



Что касается партий, то в Бурятии «Единая Россия» набирает 42,65% голосов, КПРФ – 26,73%. На третьем месте Новые люди – 11,22%. ЛДПР набрала 5,73%.





