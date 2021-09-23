Алексей Цыденов сообщил, что наказы будут отработаны
Глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал на своих страницах в соцсетях обращение к жителям по поводу прошедших выборов в Госдуму. Глава поблагодарил жителей республики за поддержку.
- Выборы прошли, результаты уже известны. Благодаря вашей поддержке «Единая Россия», наш кандидат Вячеслав Дамдинцурунов победили. Это благодаря вашей поддержке, потому что вы пришли и проголосовали. Я искренне все благодарю, искреннее вам человеческое спасибо, - обратился Алексей Цыденов.
Он подчеркнул, что теперь стоит большая задача исполнить все наказы и предложения.
- В народную программу поступило более 60 тысяч предложений. Это огромная работа, это большая задача. Но ваша поддержка и активное голосование теперь дали нам ресурс, чтобы мы могли работать на федеральном уровне, с федеральными министерствами, на своем уровне. Чтобы наши проекты и программы включались в федеральные проекты. Исполнялись на всех уровнях. Теперь у нас задача активно работать. Реализовать всё то, что было предложено людьми. Я уверен, что вместе мы все сможем. У нас всё получится, - подчеркнул Алексей Цыденов.
Явка на выборах в Госдуму, прошедших с 17 по 19 сентября, в Бурятии составила 45%. По Бурятскому одномандатному округу победил министр спорта республики Вячеслав Дамдинцурунов, у него 37% голосов. Второе место занял коммунист Баир Цыренов – 19,8%. Третьим стал звёздный стилист Сергей Зверев, у которого чуть больше 7%.
Что касается партий, то в Бурятии «Единая Россия» набирает 42,65% голосов, КПРФ – 26,73%. На третьем месте Новые люди – 11,22%. ЛДПР набрала 5,73%.
Глава Бурятии поблагодарил жителей за поддержку на выборах
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бывший высокопоставленный чиновник обвиняется в получении взятки от своего же заместителя
Возбуждено 125 уголовных дел
Стало понятно, почему депутаты 22 сентября отказались исключать из горсовета подследственного Жаргала Цыбикова
Депутаты горсовета пошли наперекор прокуратуре
Подрядчику из бюджета незаконно переплатили более 6,5 миллионов
Приговорённый к колонии-поселению Жамбалов пообещал «работать с земляками»
В центре внимания вновь оказалась администрация Заиграевского района
Помогло лишь обращение в прокуратуру
Апелляции по делу бывшего вице-спикера Народного Хурала рассмотрел Верховный суд Бурятии
Приём состоится по предварительной записи
Алексей Цыденов провёл онлайн-встречу с жителями пяти подтопленных районов и Улан-Удэ
Десятки мобильных групп продолжают проверять организации и общественный транспорт
Иск удовлетворил Верховный суд республики
Власть, 20.09.2021
Общая явка на выборах в Госдуму в Бурятии составила 45%
Власть, 20.09.2021
Бывший депутат от Бурятии заявил, что весь срок «честно трудился»