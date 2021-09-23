 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 сентября

22 сентября

Популярное

Экс-главу Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии будут судить за взятку

Экс-главу Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии будут судить за взятку
Власть,  Фото:СУ СКР по Иркутской области, из архива
Бывший высокопоставленный чиновник обвиняется в получении взятки от своего же заместителя

Бывшего руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии будут судить за крупную взятку. Он обвиняется в том, что получил взятку от своего же заместителя.

- По версии следствия, в январе-феврале 2020 года обвиняемый от своего заместителя получил взятку в размере 400 тысяч рублей за отсутствие контроля за подчиненными сотрудниками. Это позволило им систематически получать взятки от предпринимателей, занимающихся экспортом древесины, за обеспечение беспрепятственной выдачи им фитосанитарных и карантинных сертификатов, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В свою очередь, бывший заместитель руководителя управления Россельхознадзора был задержан весной 2020-го года за получение взятки от предпринимателя. 
взятка Россельхознадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Экс-главу Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии будут судить за взятку
Экс-главу Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии будут судить за взятку
Власть, 23.09.2021
Бывший высокопоставленный чиновник обвиняется в получении взятки от своего же заместителя
В Улан-Удэ директор «Водоканала» просит лишить его депутатского мандата
В Улан-Удэ директор «Водоканала» просит лишить его депутатского мандата
Власть, 23.09.2021
Стало понятно, почему депутаты 22 сентября отказались исключать из горсовета подследственного Жаргала Цыбикова
Дело экс-директора «Улан-Удэстройказчика» ушло в суд
Дело экс-директора «Улан-Удэстройказчика» ушло в суд
Власть, 22.09.2021
Подрядчику из бюджета незаконно переплатили более 6,5 миллионов  
Баир Жамбалов сделал неожиданное заявление после суда
Баир Жамбалов сделал неожиданное заявление после суда
Власть, 22.09.2021
Приговорённый к колонии-поселению Жамбалов пообещал «работать с земляками»  
В Бурятии чиновник оказался учредителем коммерческих фирм
В Бурятии чиновник оказался учредителем коммерческих фирм
Власть, 22.09.2021
В центре внимания вновь оказалась администрация Заиграевского района
В Бурятии приговор Баиру Жамбалову оставили без изменений
В Бурятии приговор Баиру Жамбалову оставили без изменений
Власть, 21.09.2021
Апелляции по делу бывшего вице-спикера Народного Хурала рассмотрел Верховный суд Бурятии
Начальник ГУ МЧС по Бурятии примет граждан
Начальник ГУ МЧС по Бурятии примет граждан
Власть, 21.09.2021
Приём состоится по предварительной записи
Пострадавшие от паводков жители пожаловались главе Бурятии на волокиту
Пострадавшие от паводков жители пожаловались главе Бурятии на волокиту
Власть, 21.09.2021
Алексей Цыденов провёл онлайн-встречу с жителями пяти подтопленных районов и Улан-Удэ
Зампред правительства Бурятии: «Рост COVID-19 был ожидаем»
Зампред правительства Бурятии: «Рост COVID-19 был ожидаем»
Власть, 21.09.2021
Десятки мобильных групп продолжают проверять организации и общественный транспорт
Дамдинцурунов опередил Цыренова на 17%: В Бурятии озвучили итоги выборов
Дамдинцурунов опередил Цыренова на 17%: В Бурятии озвучили итоги выборов
Власть, 20.09.2021
Общая явка на выборах в Госдуму в Бурятии составила 45%  
Покинувший Госдуму Алдар Дамдинов написал заключительный пост
Покинувший Госдуму Алдар Дамдинов написал заключительный пост
Власть, 20.09.2021
Бывший депутат от Бурятии заявил, что весь срок «честно трудился»
Власти Тунки оправдались, почему они не продвигали Зверева на выборах
Власти Тунки оправдались, почему они не продвигали Зверева на выборах
Власть, 20.09.2021
Недовольным жителям напомнили про запрет на нецелевое расходование бюджетных средств

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^