Бывший высокопоставленный чиновник обвиняется в получении взятки от своего же заместителя
Бывшего руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии будут судить за крупную взятку. Он обвиняется в том, что получил взятку от своего же заместителя.
- По версии следствия, в январе-феврале 2020 года обвиняемый от своего заместителя получил взятку в размере 400 тысяч рублей за отсутствие контроля за подчиненными сотрудниками. Это позволило им систематически получать взятки от предпринимателей, занимающихся экспортом древесины, за обеспечение беспрепятственной выдачи им фитосанитарных и карантинных сертификатов, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В свою очередь, бывший заместитель руководителя управления Россельхознадзора был задержан весной 2020-го года за получение взятки от предпринимателя.
Экс-главу Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии будут судить за взятку
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