Возбуждено 125 уголовных дел
Прокуратура Бурятии представила итоги своей работы за январь-август 2021 года. За это время было выявлено 16 663 нарушения закона.
Для их устранения внесены 4 455 представлений. В суды республики направлены 938 исковых заявлений. По протестам прокуроров отменены и изменены 348 незаконных правовых актов. По материалам проверок возбуждены 125 уголовных дел.
По инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 2 718 человек.
Проверками вскрыты 2 270 нарушений закона в области охраны окружающей среды и природопользования, 485 – в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, 1 065 – жилищно-коммунального хозяйства, 1 687 – при освоении бюджетных средств и проведении закупок для государственных и муниципальных нужд.
При производстве следствия и дознания установлено 16 781 нарушение закона. Поставлены на учёт 480 преступлений, ранее известных, но по различным причинам не учтенных.
Органам предварительного расследования направлены 1 265 требований, внесены 283 представления об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 484 должностных лица.
В учреждениях уголовно-исполнительной системы, иных органах и организациях, участвующих в исполнении наказаний, выявлены 669 нарушений закона. Для их устранения внесены 113 представлений, опротестованы 11 незаконных правовых актов, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 170 должностных лиц.
Прокуратура Бурятии с начала года вскрыла более 16 тысяч нарушений закона
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