В Улан-Удэ директор «Водоканала» просит лишить его депутатского мандата

Подследственный директор МУП «Водоканал» Жаргал Цыбиков, находящийся сейчас в СИЗО, подал заявление о сложении с него полномочий депутата горсовета Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», 22 сентября состоялась сессия горсовета, на которой депутаты отказались снимать депутатские полномочия с Цыбикова. Соответствующее требование внесла прокуратура. Причиной стали недостоверные сведения депутата Жаргала Цыбикова о доходах за 2017 год, а также отсутствие сведений о доходах несовершеннолетнего сына за 2020 год. На основании федерального закона № 131 у Жаргал Цыбикова прекратились бы полномочия, если на сессии 20 депутатов проголосовали единогласно. Однако девять высказались «против», а ещё один воздержался.
В пресс-службе горсовета пояснили, почему так произошло. Как выяснилось, утром перед сессией (она состоялась во второй половине дня) в горсовет поступило письмо от Жаргала Цыбикова, в котором говорилось о сложении полномочий депутата по собственному желанию
- Требование прокуратуры о лишения депутатских полномочий Жаргала Евгеньевича в связи с недостоверными сведениями о доходах не было принято моими коллегами сегодня, поскольку депутаты решили одобрить досрочное сложение депутатства по его собственному желанию. Такое решение далось нам не просто, - отметила депутат Елена Вахрушкинова.
Заявление будет рассмотрено на комиссии по депутатской этике в ближайшее время. Рассматривая заявление депутата об отставке по собственному желанию, горсовет не вправе отказать в удовлетворении. Так что Цыбиков официально покинет горсовет, депутатом которого является с 2009 года, на следующей сессии.
Директор МУП «Водоканал» сейчас находится в СИЗО по обвинению по двум статьям Уголовного кодекса – «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Присвоение, совершённое в крупном размере».
По версии следствия, с апреля по декабрь 2019 года Цыбиков из корыстных побуждений заставлял подчинённых работников бесплатно трудиться на земельном участке тёщи. Здесь возвели жилой дом, проложили коммунальные сети, выполняли строительные работы с использованием средств и техники «Водоканала». В помощь тёще Жаргала Цыбикова, по версии следствия, в итоге ушло более 500 тысяч рублей предприятия.
Кроме того, с июля 2018 по ноябрь 2020 года подозреваемый, по версии следователей, заставлял подчинённых работников, обслуживающих автопарк «Водоканала», вносить в путевые листы липовые сведения с завышенными показателями пройденного пути. Таким образом, выделялись «лишние» деньги на покупку топлива. В этом случае ущерб превысил 700 тысяч рублей.
Жаргал Цыбиков депутат трёх созывов Улан-Удэнского горсовета – четвёртого, пятого и шестого (нынешнего) созывов.