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В Бурятии оштрафовали медлительного сотрудника районной администрации

В Бурятии оштрафовали медлительного сотрудника районной администрации
Власть,  Фото:pixabay.com
Помогло лишь обращение в прокуратуру

Житель Муйского района Бурятии пожаловался в прокуратуру на то, что в районной администрации ему затянули с ответом.

- Выявлено, что должностные лица администрации своевременно не рассмотрели заявления гражданина о предоставлении сведений о номере очереди по программам «Переселение из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в зоне БАМ» и «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». Лишь после прокурорского вмешательства заявителю даны ответы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Прокурором района в отношении должностного лица администрации возбудил дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан».

Мировой судья назначил специалисту администрации штраф в размере 5 тысяч рублей.

Постановление вступило в законную силу.
штраф прокуратура

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