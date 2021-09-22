В Бурятии оштрафовали медлительного сотрудника районной администрации

Помогло лишь обращение в прокуратуру



Житель Муйского района Бурятии пожаловался в прокуратуру на то, что в районной администрации ему затянули с ответом.



- Выявлено, что должностные лица администрации своевременно не рассмотрели заявления гражданина о предоставлении сведений о номере очереди по программам «Переселение из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в зоне БАМ» и «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». Лишь после прокурорского вмешательства заявителю даны ответы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Прокурором района в отношении должностного лица администрации возбудил дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан».



Мировой судья назначил специалисту администрации штраф в размере 5 тысяч рублей.



Постановление вступило в законную силу.

