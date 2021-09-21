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Начальник ГУ МЧС по Бурятии примет граждан

Начальник ГУ МЧС по Бурятии примет граждан
Власть,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Приём состоится по предварительной записи

Начальник Главного управления МЧС России по Бурятии Александр Марков проведёт личный приём граждан.

Встреча пройдёт 6 октября с 10 до 12 часов в приёмной президента РФ в Бурятии по адресу: Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47.

Предварительная запись на приём ведётся по телефону 8 (3012) 37-32-50.

Справка:

Александр Марков родился 22 июня 1976 года в посёлке Поканаевка Красноярского края. В 1998 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2010 г. – Академию гражданской защиты МЧС России, в 2013-м – Институт развития МЧС России Академии гражданской защиты МЧС России по программе: «Антикризисное управление РСЧС» (профессиональная переподготовка); в 2015 г. – Российскую академию народного хозяйства при президенте (профессиональная переподготовка).

Прошел путь от командира спасательного отряда (десантного) 177 отдельной спасательной бригады (город Железногорск Красноярского края) до начальника центра (экстренного реагирования) Национального центра управления в кризисных ситуациях (Москва).

Неоднократно принимал участие и руководил ликвидацией последствий крупномасштабных ЧС и происшествий. Принимал участие в ликвидации последствий наводнения в городах Ленск и Крымск, в поисково-спасательной операции, связанной с крушением авиалайнера А-321 на территории Синайского полуострова Арабской Республики Египет, ликвидации последствий землетрясения в Республике Непал, развёртывании аэромобильного госпиталя отряда «Центроспас» МЧС России на территории Сирийской Арабской Республики, ликвидации крупных природных пожаров в Чили.

В августе 2017 года назначен на должность начальника Главного управления МЧС России по Бурятии.

МЧС

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