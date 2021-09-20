По предварительным данным, коммунист Баир Цыренов на втором месте
Министр спорта и молодёжной политики республики, кандидат от «Единой России» Вячеслав Дамдинцурунов, по предварительным данным, выигрывает выборы в Госдуму по Бурятскому одномандатному округу №9. Пока на сайте ЦИК представлены неполные результаты и подсчитаны не все голоса.
Коммунист Баир Цыренов пока на втором месте.
Примерное одинаковые позиции, по предварительным данным, у звёздного стилиста Сергея Зверева (партия «Зелёные») и кандидата от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Игоря Бобкова.
За ними пока представитель партии «Новые люди» Максим Бувалин, следом Оксана Бухольцева («Справедливая Россия), Баяр Цыденов («Гражданская платформа»), Дамдин Болотов (Коммунисты России), Сергей Дорош (ЛДПР), Евгений Меньшиков (Российская партия свободы и справедливости).
По предварительным данным ЦИК, «Единая Россия» набирает более 42% голосов в Бурятии, КПРФ – более 26%, партия Новые люди – чуть больше 11%, ЛДПР – более 5%. Остальные партии пока не проходят 5% барьер.
В целом по России после обработки 30% протоколов участковых избирательных комиссий «Единая Россия» лидирует на выборах в Государственную Думу по партийным спискам после обработки 30% протоколов участковых избирательных комиссий. Пока ЕР набирает 45,08% голосов. На втором месте КПРФ, за которую проголосовали 21,88% избирателей. Третью строчку, по предварительным данным, занимает ЛДПР — 8,37% голосов. Далее следуют партия «Справедливая Россия» с 7,38% голосов, а также «Новые люди» — 6,35%.
На 18 часов 19 сентября явка в Бурятии составляла 41,2%. Это уже было выше, чем итоговая явка на прошлых выборах в Госдуму 2016 года.
В Бурятии выборы в Госдуму выигрывает Вячеслав Дамдинцурунов
Власть, Фото:
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