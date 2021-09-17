Вице-премьер Монголии посетил Бурятию

Власть, Фото: новостное агентство «Монцамэ»

Стороны обменялись мнениями об активизации регионального сотрудничества



15 сентября вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан посетил Улан-Удэ. Здесь он провёл встречу с заместителем председателя правительства Бурятия по социальному развитию Вячеславом Цыбикжаповым.



По информации пресс-службы вице-премьера, в ходе встречи стороны обменялись мнениями об активизации регионального и приграничного сотрудничества, включая деятельность свободной экономической зоны в сомоне Алтанбулаг аймака Сэлэнгэ, граничащего с Россией. Они также затронули вопрос поддержки сотрудничества между предпринимателями приграничных регионов.



По словам Вячеслава Цыбикжапова, в рамках празднования столетия установления монгольско-российских дипломатических отношений в этом году в сотрудничестве с Бурятией организуются ряд культурных и научных мероприятий. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».



